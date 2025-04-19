Гвардиола: "Это победа огромной важности"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "победой огромной важности" успех своей команды против "Эвертона".

В субботу "Сити" вырвал победу 0:2 на Гудисон Парк" благодаря двум поздним голам. Этот результат позволил "горожанам" подняться на четвертое место в Премьер-Лиге, и Гвардиола чувствует, что его команда все ближе.



"Я бы сказал, что это большая победа. У нас остается пять или шесть матчей, поэтому приехать сюда и одержать победу, когда они едва обыграли в гостях "Ноттингем Форест" и не дали выиграть здесь "Ливерпулю" с "Арсеналом"... Это победа огромной важности".



"Конечно, мы далеко позади "Ливерпуля" и "Арсенала", но мы отправимся спать, занимая четвертое место, и давайте посмотрим, что случится с "Виллой", "Ньюкаслом", "Ноттингем Форест", "Фулхэмом" и "Челси".



"Теперь все в наших руках. Во вторник нас ждет финал (против "Виллы" дома). Три матча дома, два на выезде, и я надеюсь, мы добьемся этого большого успеха и квалифицируемся в Лигу Чемпионов", — цитирует Гвардиолу The Independent.