"Бавария" следит за Андреем Сантосом

Немецкая "Бавария" следит за полузащитником Андреем Сантосом, принадлежащим "Челси".

С середины прошлого сезона Сантос выступает на правах аренды за "Страсбур", где заслужил репутацию одного из лучших игроков Лиги 1. В этом сезоне французского первенства Андрей забил девять голов и отдал три результативные передачи.



Как сообщалось ранее, "Челси" планирует взять Сантоса на стартующий в июне клубный Чемпионат Мира, однако "синие" пока не решили, будет ли Андрей интегрирован в первую команду в следующем сезоне.



"Челси" все еще может продать Сантоса, и Daily Mail утверждает, что "Бавария" внимательно следит за ситуацией 20-летнего бразильца.



Сантос также находится на радаре у "Милана", но интерес "Баварии" гораздо серьезнее.