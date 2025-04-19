"Бавария" следит за Андреем Сантосом

Андрей Сантос Немецкая "Бавария" следит за полузащитником Андреем Сантосом, принадлежащим "Челси".

С середины прошлого сезона Сантос выступает на правах аренды за "Страсбур", где заслужил репутацию одного из лучших игроков Лиги 1. В этом сезоне французского первенства Андрей забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Как сообщалось ранее, "Челси" планирует взять Сантоса на стартующий в июне клубный Чемпионат Мира, однако "синие" пока не решили, будет ли Андрей интегрирован в первую команду в следующем сезоне.

"Челси" все еще может продать Сантоса, и Daily Mail утверждает, что "Бавария" внимательно следит за ситуацией 20-летнего бразильца.

Сантос также находится на радаре у "Милана", но интерес "Баварии" гораздо серьезнее.


Метки Бавария, Сантос, Страсбур, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2025 20:00

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  1. gidro-met 19.04.2025 20:27 # gidro-met
    Челси из любого игрока , будь то Торрес , Шевченко или Нкунку -
    сделать Рэшфорда за пару дней!

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