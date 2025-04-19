"Сити" вырвал победу в гостях у "Эвертона"
Поздние голы Нико О'Райли и Матео Ковачича позволили "Манчестер Сити" вырвать победу 0:2 в гостях у "Эвертона".
Стартовый состав "ирисок" на этот матч не изменился относительно победы 0:1 в гостях у "Шеффилд Юнайтед" в прошлый уикенд.
В старт "горожан" были введены Штефан Ортега, Матеуш Нунеш, Бернарду Силва и Савиньо, заменив Эдерсона, Рико Льюиса, Джеймса Макати и Матео Ковачича.
"Сити" оказывал некоторое давление в начале матча. На 14-й минуте Савиньо упал в чужой штрафной, но пенальти не получил. А спустя минуту Нунеш дальним ударом размял Джордана Пикфорда.
После довольно обнадеживающего начала игра успокоилась, темп рухнул. Лишь на 31-й минуте публика "Гудисон Парк" встрепенулась, потому что Джеймс Тарковски пробил головой в штангу после подачи углового.
На 43-й минуте верную возможность открыть счет имел Кевин Де Брюйне, пробивая в касание по отскочившему мячу в штрафной, однако Джейк О'Брайен бросился под удар соперника.
"Сити" проспал начало второго тайма, позволив "Эвертону" создать три момента у ворот Ортеги. Но постепенно "горожане" обозначили свое преимущество и принялись искать гол.
Давление гостей не было таким уж акцентированным, но на 84-й им удалось вырвать победу. Нунеш прострелил с правого края штрафной к ближней штанге, где Нико О'Райли опередил защитника и ткнул мяч в ворота — 0:1.
Уже в компенсированное время вышедший на замену Ковачич поставил точку в матче, пробив в касание по отброшенному партнером мячу к границе штрафной — 0:2.
"Эвертон" позволил своему сопернику создать не так много и сам мог забить, однако на концовку "ирисок" не хватило. "Сити" набрал важные три очка в плане борьбы за попадание в топ-5.
"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
19.04.2025 18:55
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Последние комментарии:
Народ , ну что там , скоро уже там победа Виллы!? =))
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Вслед за Мю и Барсой - суперкамбэк за концовку тайма теперь ещё и Штутгарт!!!
Унион 3-4 Штутгарт и это только первый тайм
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Кому надрочить, рибитулечки?
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Чемпик
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Эмери пздц на роджерса надрачивает, хотя он лютый середняк. Выпусти аменсио воткинс рэгыорд, мож и чпокнули бы псж
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Оооо.. Уоткинс , Асесио и Тайрон Мингс в старте!
Это изи каточка!!!
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объявлена точная дата окончания войны. это 15 мая
Путин поручил до 15 мая определить особенности обратного выкупа иностранцами активов на пидарашке, оставленных ими после 22 февраля 2022 года, сообщили в Кремле
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Тут Вилла дома изи вин, просто пора нагнуть им сорок
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Сука хрюкасл шо за хня
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Вот, нормального напа поставил, а не Рэшфорда и на 1 минуте гол сразу.
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Календарь Сити на финише>чилл
Календарь Челси на финише>...
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Ман Сити и Касл поспорят за третье место походу.
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В Краснодаре около 100 свинороссийских военных убежали из закрытой воинской части.
Русня, что с ебалом?
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Я хз зачем нам еще один защитник, когда есть О,Райли и Гвардиол.
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Да там только шоу -циркачи могут возглавлять , чтобы переобуваться в прыжке , клянчить , полупокеров с ЛГБТ чествовать и храмы с реликвиями устранять
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Страна клоунов и певцов: какой то Коля Серга стал советником министра иностранных дел Украины.
35-летний ВСУшник, певец, а в прошлом телеведущий Николай Серга числится советником главы МИД Сибиги.
Какая страна, такие и советники в украинском МИДе
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