"Сити" вырвал победу в гостях у "Эвертона"

Поздние голы Нико О'Райли и Матео Ковачича позволили "Манчестер Сити" вырвать победу 0:2 в гостях у "Эвертона".

Стартовый состав "ирисок" на этот матч не изменился относительно победы 0:1 в гостях у "Шеффилд Юнайтед" в прошлый уикенд.



В старт "горожан" были введены Штефан Ортега, Матеуш Нунеш, Бернарду Силва и Савиньо, заменив Эдерсона, Рико Льюиса, Джеймса Макати и Матео Ковачича.



"Сити" оказывал некоторое давление в начале матча. На 14-й минуте Савиньо упал в чужой штрафной, но пенальти не получил. А спустя минуту Нунеш дальним ударом размял Джордана Пикфорда.



После довольно обнадеживающего начала игра успокоилась, темп рухнул. Лишь на 31-й минуте публика "Гудисон Парк" встрепенулась, потому что Джеймс Тарковски пробил головой в штангу после подачи углового.



На 43-й минуте верную возможность открыть счет имел Кевин Де Брюйне, пробивая в касание по отскочившему мячу в штрафной, однако Джейк О'Брайен бросился под удар соперника.



"Сити" проспал начало второго тайма, позволив "Эвертону" создать три момента у ворот Ортеги. Но постепенно "горожане" обозначили свое преимущество и принялись искать гол.



Давление гостей не было таким уж акцентированным, но на 84-й им удалось вырвать победу. Нунеш прострелил с правого края штрафной к ближней штанге, где Нико О'Райли опередил защитника и ткнул мяч в ворота — 0:1.



Уже в компенсированное время вышедший на замену Ковачич поставил точку в матче, пробив в касание по отброшенному партнером мячу к границе штрафной — 0:2.



"Эвертон" позволил своему сопернику создать не так много и сам мог забить, однако на концовку "ирисок" не хватило. "Сити" набрал важные три очка в плане борьбы за попадание в топ-5.



"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче