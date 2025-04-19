"Сити" вырвал победу в гостях у "Эвертона"

Нико О Райли Поздние голы Нико О'Райли и Матео Ковачича позволили "Манчестер Сити" вырвать победу 0:2 в гостях у "Эвертона".

Стартовый состав "ирисок" на этот матч не изменился относительно победы 0:1 в гостях у "Шеффилд Юнайтед" в прошлый уикенд.

В старт "горожан" были введены Штефан Ортега, Матеуш Нунеш, Бернарду Силва и Савиньо, заменив Эдерсона, Рико Льюиса, Джеймса Макати и Матео Ковачича.

"Сити" оказывал некоторое давление в начале матча. На 14-й минуте Савиньо упал в чужой штрафной, но пенальти не получил. А спустя минуту Нунеш дальним ударом размял Джордана Пикфорда.

После довольно обнадеживающего начала игра успокоилась, темп рухнул. Лишь на 31-й минуте публика "Гудисон Парк" встрепенулась, потому что Джеймс Тарковски пробил головой в штангу после подачи углового.

На 43-й минуте верную возможность открыть счет имел Кевин Де Брюйне, пробивая в касание по отскочившему мячу в штрафной, однако Джейк О'Брайен бросился под удар соперника.

"Сити" проспал начало второго тайма, позволив "Эвертону" создать три момента у ворот Ортеги. Но постепенно "горожане" обозначили свое преимущество и принялись искать гол.

Давление гостей не было таким уж акцентированным, но на 84-й им удалось вырвать победу. Нунеш прострелил с правого края штрафной к ближней штанге, где Нико О'Райли опередил защитника и ткнул мяч в ворота — 0:1.

Уже в компенсированное время вышедший на замену Ковачич поставил точку в матче, пробив в касание по отброшенному партнером мячу к границе штрафной — 0:2.

"Эвертон" позволил своему сопернику создать не так много и сам мог забить, однако на концовку "ирисок" не хватило. "Сити" набрал важные три очка в плане борьбы за попадание в топ-5.

"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2025 18:55

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 19.04.2025 20:24 # gidro-met
    Народ , ну что там , скоро уже там победа Виллы!? =))

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  2. gidro-met 19.04.2025 20:21 # gidro-met
    Вслед за Мю и Барсой - суперкамбэк за концовку тайма теперь ещё и Штутгарт!!!

    Унион 3-4 Штутгарт и это только первый тайм

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  3. quavno 19.04.2025 20:02 # quavno
    Кому надрочить, рибитулечки?

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  4. shearer1 19.04.2025 19:50 # shearer1
    Чемпик

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  5. quavo 19.04.2025 19:36 # quavo
    Эмери пздц на роджерса надрачивает, хотя он лютый середняк. Выпусти аменсио воткинс рэгыорд, мож и чпокнули бы псж

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  6. gidro-met 19.04.2025 19:36 # gidro-met
    Оооо.. Уоткинс , Асесио и Тайрон Мингс в старте!

    Это изи каточка!!!

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  7. povidlo 19.04.2025 19:35 # povidlo
    объявлена точная дата окончания войны. это 15 мая

    Путин поручил до 15 мая определить особенности обратного выкупа иностранцами активов на пидарашке, оставленных ими после 22 февраля 2022 года, сообщили в Кремле

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  8. gidro-met 19.04.2025 19:34 # gidro-met
    Тут Вилла дома изи вин, просто пора нагнуть им сорок

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  9. thegodfather 19.04.2025 19:33 # thegodfather
    Сука хрюкасл шо за хня

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  10. akado 19.04.2025 19:33 # akado
    Вот, нормального напа поставил, а не Рэшфорда и на 1 минуте гол сразу.

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  11. high-malvern 19.04.2025 19:30 # high-malvern
    Календарь Сити на финише>чилл
    Календарь Челси на финише>...

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  12. brown-ale 19.04.2025 19:14 # brown-ale
    Ман Сити и Касл поспорят за третье место походу.

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  13. povidlo 19.04.2025 19:13 # povidlo
    В Краснодаре около 100 свинороссийских военных убежали из закрытой воинской части.

    Русня, что с ебалом?

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  14. high-malvern 19.04.2025 19:11 # high-malvern
    Я хз зачем нам еще один защитник, когда есть О,Райли и Гвардиол.

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  15. gidro-met 19.04.2025 19:02 # gidro-met
    Да там только шоу -циркачи могут возглавлять , чтобы переобуваться в прыжке , клянчить , полупокеров с ЛГБТ чествовать и храмы с реликвиями устранять

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  16. imf-tua 19.04.2025 18:59 # imf-tua
    Страна клоунов и певцов: какой то Коля Серга стал советником министра иностранных дел Украины.

    35-летний ВСУшник, певец, а в прошлом телеведущий Николай Серга числится советником главы МИД Сибиги.

    Какая страна, такие и советники в украинском МИДе

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