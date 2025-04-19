"Сити" хочет заменить Эдерсона на Диогу Кошту

"Манчестер Сити" определил голкипера португальского "Порту" Диогу Кошту в качестве замены своему первому номеру Эдерсону.

В данный момент Эдерсон травмирован, рискуя уже не сыграть в остатке сезона. Проблемы с паховой областью беспокоят 31-летнего бразильца весь сезон.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что уже не может полагаться на Эдерсона, как в предыдущие сезоны, вдобавок на "Этихад" ожидают, что грядущим летом их первый номер вновь станет целью для клубов из Саудовской Аравии.



Поэтому, как утверждает Daily Mirror, "Сити" задумывается о приобретении Кошты, чей рассчитанный до 2027 года контракт предусматривает отступные в 63 миллиона фунтов.



Новый спортивный директор "Сити" Угу Виана находится в прекрасных отношениях с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы Кошты, и "горожане" верят, что 50 млн. фунтов им будет достаточно для приобретения 25-летнего португальца.



Кошта находится в системе "Порту" с 11 лет, завоевав два титула португальского первенства с родным клубом, и играет в схожем с Эдерсоном стиле, умело раздавая передачи партнерам ногами.