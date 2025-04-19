Аарон Рэмси назначен временным тренером "Кардиффа"

Аарон Рэмси "Кардифф" из Чемпиошипа назначил бывшего полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси своим временным тренером на остаток сезона.

Накануне "Кардифф" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Шеффилд Юнайтед", обнаружив себя на предпоследнем месте во втором английском дивизионе.

После очередного разочаровывающего результата "Кардифф" указал на дверь своему главному тренеру Омеру Риза, который был назначен только в декабре.

Место Риза занял 34-летний Рэмси, который из-за проблем со здоровьем сыграл только восемь матчей в этом сезоне.

В качестве временного тренера Рэмси проведет три матча, пытаясь спасти "Кардифф" от вылета в Лигу Один.


Метки Кардифф, Рэмси, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2025 17:00

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