Артета хочет отложить чемпионство "Ливерпуля"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда хочет отложить чемпионство "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.

"Ливерпуль" может оформить титул уже в этот уикенд — при двух условиях. "Красные" должны выиграть свой матч против "Лестера", а "Арсенал" должен одолеть "Ипсвич".



Поэтому Артета надеется взять три очка против "Ипсвича", даже если это будет означать вылет "трактористов" из Премьер-Лиги.



"Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть матч против "Ипсвича" и чтобы это (чемпионство "Ливерпуля" в этот уикенд) не случилось".



"Я понимаю, в каком положении находится "Ипсвич" в данный момент. Они играют дома, и это один из оставшихся у них шансов".



"Но для нас это большой матч. Нам нужно прибавить и начать выигрывать футбольные матчи, чтобы, по крайней мере, удержать свою позицию и максимально оказать давление в оставшихся матчах с некоторой надеждой".



"Мы знаем, насколько тяжело это будет. У них очень организованная команда. Киран (Маккенна) и его штаб трудятся выдающимся образом, и вы каждую неделю видите, как они выступают и сколько проблем они создают соперникам. Поэтому мы ожидаем тяжелого матча", — цитирует Артету The Independent.