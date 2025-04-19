Постекоглу не уверен, когда вернется Сон

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу не уверен, когда его капитан Сон Хен Мин вернется в строй.

Сон пропустил победу 0:1 над "Айнтрахтом" в Лиге Европы в минувший четверг из-за травмы стопы, и этим матчем отсутствие 32-летнего южнокорейца не ограничится.



По словам Постекоглу, Сон также пропустит матч Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в ближайший понедельник, как минимум.



"Сонни не будет доступен. Его уже некоторое время беспокоит проблема со стопой, поэтому сейчас хорошая возможность дать ему правильное время преодолеть это. Так что он точно пропустит матч в понедельник вечером. Но остальные должны быть в порядке".



"Сроки? Мы не вполне уверены. Это уже некоторое время его беспокоит и дошло до того, что ситуация не только не улучшается, а становится хуже".



"При такого рода травме нет ничего важнее, чем отдых, поэтому мы дадим ему это время", — цитирует Постекоглу Sky Sports.