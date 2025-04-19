Артета: "Нам нужно увеличить глубину и качество состава"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что хочет укрепить состав своей команды в количественном и качественном отношении.

По ходу этого сезона "Арсенал" столкнулся с эпидемией травм, особенно в передней линии, из-за чего "канониры" досрочно выбыли из чемпионской гонки Премьер-Лиги.



"Арсенал" все еще выступает в Лиге Чемпионов, но для успешной борьбы на всех фронтах Артете нужно больше игроков — и лучше.



"Нам нужно увеличить глубину и качество состава. Без этих двух вещей мы не сможем сражаться в четырех соревнованиях. Это невозможно на этом уровне, особенно в этой стране".



"Чем больше качество, чем больше глубина, тем больше шансов и возможностей и вас будет. Дальше нужно лишь это использовать. Но вероятность успеха возрастает", — цитирует Артету Evening Standard.