Слот опроверг слухи о ссоре Нуньеса со своим помощником

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот опроверг слухи о ссоре нападающего Дарвина Нуньеса с членом своего штаба.

Нуньес неожиданно не попал в заявку "Ливерпуля" на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в прошлый уикенд, на фоне чего появились слухи о конфликте Дарвина с одним из помощников Слота.



Однако Слот уверяет, что ничего такого не было. Нуньес будет доступен на матч против "Лестера" в воскресенье.



"Он не чувствовал себя в порядке за день до матча, поэтому он ушел с тренировочного поля и не занимался на следующий день".



"Ссора? Нет, он не ссорился. Он покинул тренировочное поле, потому что не чувствовал себя в порядке", — цитирует Слота Daily Mirror.