Рэднапп призвал МЮ играть с Магуайром в нападении

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп призвал "Манчестер Юнайтед" провести остаток сезона с защитником Харри Магуайром в нападении.

В минувший четверг Магуайр отличился в добавленное к экстра-таймам время, благодаря чему "Юнайтед" вырвал победу 5:4 против "Лиона" и вышел в полуфинал Лиги Европы.



По мнению Рэднаппа, вариант с Магуайром в нападении — это лучше, нежели разучившийся забивать Расмус Хейлунд.



"Знаете, что я бы сделал? Я бы оставил Харри Магуайра впереди".



"Я бы сделал это, клянусь. Он добирается до мяча, он выступает наконечником атак. Я бы поработал с ним над этими вещами в ближайшие пару недель".



"У них нет никого другого. Тот парень (Хейлунд) не может забивать голы".



"Я бы использовал его при диагональных передачах. Я бы обеспечил ему поддержку. Он был бы кем-то вроде Краучи (Питера Крауча)".



"Он неудержим в воздухе. Мы наблюдаем это годами. Думаю, Магуайр стал бы решением в краткосрочной перспективе", — сообщил Рэднапп talkSPORT.