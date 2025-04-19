Слот не думает о титуле Премьер-Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что не думает о завоевании титула Премьер-Лиги.

В преддверии выезда к "Лестеру" в воскресенье "Ливерпуль" находится на пороге титула Премьер-Лиги, однако Слот не хочет забегать вперед и думает лишь о ближайшем матче.



"Честный ответ: нет. Я не уверен, поверите ли вы мне, но это честный ответ!"



"Всю свою жизнь я живу настоящим моментом, сегодняшним днем. Я не оглядываюсь много назад, я не смотрю много вперед. Такого рода я человек".



"Люди скажут вам, что в футболе нужно наслаждаться всем процессом, но ты, будучи тренером, думаешь лишь о предстоящем матче на выходных. Нам нужно выиграть этот матч, а затем следующий, следующий и следующий".



"Мои мысли совершенно не об этом (титуле). Мои мысли о "Лестере" и о нашей команде. О том, как мы можем выступать лучше".



"Против "Вест Хэма" было много вещей, которые мы могли сделать лучше и гораздо лучше. С начала недели мы много работали над этим, и теперь мы готовимся к "Лестеру". Только один матч за раз, только один матч, на который мы можем повлиять", — цитирует Слота Sky Sports.