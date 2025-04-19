Франк — вариант номер один "Тоттенхэма" на замену Постекоглу

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк является наиболее вероятным кандидатом на замену Анге Постекоглу в "Тоттенхэме".

В минувший четверг "Тоттенхэм" одержал победу 0:1 в гостях у "Айнтрахта", благодаря чему вышел в полуфинал Лиги Европы, где теперь сыграет с "Буде-Глимт".



От выступления в Лиге Европы целиком зависит успех этого сезона для "Тоттенхэма" и, вероятно, судьба самого Постекоглу, потому что результаты "шпор" в Премьер-Лиге не выдерживают никакой критики.



Фактически Постекоглу был поставлен перед ультиматумом: или победа в Лиге Европы, или увольнение.



Ранее пресса сообщала об интересе "Тоттенхэма" к Андони Ираоле, но тот собирается заключить новый контракт с "Борнмутом".



Поэтому, как утверждает Givemesport, самый реалистичный вариант для "Тоттенхэма" на замену Постекоглу — это Франк, чей контракт с "Брентфордом" предусматривает отступные в 9 миллионов фунтов.



Запасным вариантом для "Тоттенхэма" является главный тренер "Фулхэма" Марку Силва.