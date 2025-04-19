Слот: "Ван Дейк — один из немногих лидеров, оставшихся в мировом футболе"
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал своего капитана Виргила Ван Дейка "одним из немногих лидеров, оставшихся в мировом футболе".
Ранее на текущей неделе "Ливерпуль" объявил, что 33-летний Ван Дейк продлил свой истекавший в конце сезона контракт на два года.
Для Слота, назначенного "Ливерпулем" прошлым летом, Ван Дейк стал не только краеугольным камнем обороны, но и настоящим лидером на поле и за его пределами — Арне кажется, что сейчас такие игроки стали вымирающим видом.
"Это новость огромной важности для клуба, для фанатов, для наших игроков и для нашего персонала, все мы так довольны".
"Каждый знает, насколько хорошим игроком он является, наблюдая его игру по выходным. Также мы знаем, насколько он важен для нас. Также я знаю, насколько он важен на протяжении недели, когда мы тренируемся".
"Он — один из немногих лидеров, которые все еще есть в мировом футболе, для команды. Вдобавок в этом сезоне он снова показал, насколько он важен на поле".
"Если вы посмотрите на него, когда мы тренируемся, когда мы у себя на базе, то увидите крупного человека, поэтому логично ожидать, что он будет лидером".
"Но он является лидером не только потому, что он крупный и высокий. Он также умен, игроки очень его уважают, и он привносит много энергии на тренировочные занятия", — сообщил Слот Sky Sports.
19.04.2025 09:00
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Вот именно , помимо крупности и скилла .. тут надо обладать редкостным уровнем эмоц интеллекта
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