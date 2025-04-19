Ким Мин Джэ интересен "Челси" или "Ньюкаслу"

Защитник немецкой "Баварии" Ким Мин Джэ вызывает интерес со стороны "Челси" и "Ньюкасла".

Ким выходил в стартовом составе на 26 из 29 матчей "Баварии" в этом сезоне Бундеслиги, однако клуб из Мюнхена открыт к расставанию с 28-летним южнокорейцем по справедливой цене.



По информации Sky Sport Germany, в услугах Кима заинтересованы "Челси" и "Ньюкасл". Также за ситуацией вокруг экс-игрока "Наполи" наблюдает "Ювентус".



Ким выступает за "Баварию" после своего перехода из "Наполи" за 50 миллионов евро (43 млн. фунтов) летом 2023, но никаких трофеев с мюнхенцами пока не выиграл.