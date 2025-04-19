"Сити" лидирует в борьбе за Гиббс-Уайта

"Манчестер Сити" является главным претендентом на полузащитника "Ноттингем Форест" и сборной Англии Моргана Гиббс-Уайта.

Новый спортивный директор "Сити" Угу Виана находится в поисках полузащитника созидательного плана на замену покидающему клуб Кевину Де Брюйне.



Приобретением мечты для "Сити" остается Флориан Вирц, однако на звезду "Байера" также претендуют "Бавария" и "Реал", что заставляет "горожан" держать в уме вариант с приглашением Гиббс-Уайта.



По информации Daily Mail, "Сити" имеет наиболее высокие шансы заполучить Гиббс-Уайта, несмотря на то, что 25-летний англичанин также интересен "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед".



Гиббс-Уайт великолепно проводит этот сезон, помогая "Форест" сражаться за путевку в Лигу Чемпионов. Также Морган сделал свой вклад в достижение "лесниками" полуфинала Кубка Англии, где команда Нуну Эшпириту Санту сыграет как раз против "Сити".