33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 19 апреля, пятью поединками стартует 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — БРАЙТОН 17:00



"Брентфорд" не знает побед дома в Премьер-Лиге уже восемь матчей кряду (3 ничьи, 5 поражений). "Брайтон" не выиграл ни одного из четырех последних поединков чемпионата (2 ничьи, 2 поражения), каждый раз пропуская минимум дважды. "Пчелы" одержали лишь одну победу в семи последних встречах с "чайками" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 3 поражения) — 2:0 дома в октябре 2022.



Впервые после 18 месяцев отсутствия с травмой в заявку "Брентфорда" может попасть защитник Аарон Хики, но Фабиу Карвалью, Джош Дасилва и Игорь Тиаго все еще лечатся.



Вингер "Брайтона" Каору Митома залечил свою пятку. Ян Пол Ван Хекке возвращается после дисквалификации. Тарик Лэмпти и Ферди Кадиоглу значатся среди отсутствующих.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БОРНМУТ 17:00



"Кристал Пэлас" выиграл все четыре последних домашних матча с учетом всех соревнований. "Борнмут" не одержал ни одной победы в 10 последних выездах в Лондон в рамках Премьер-Лиги (5 ничьих, 5 поражений). "Вишенки" ни разу не уступили в трех последних встречах с "орлами" в чемпионате (2 победы, 1 ничья), не пропустив ни одного гола.



В полузащиту "Пэлас" могут вернуться Адам Уортон и Даити Камада, получившие передышку против "Ньюкасла" посреди недели.



Нападающий "Борнмута" Джастин Клюйверт может сыграть после трех пропущенных матчей. Райан Кристи, Луис Синистерра и Энес Унал по-прежнему травмированы.



ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



С середины сентября "Эвертон" пропустил только 25 голов в Премьер-Лиге — меньше всех в дивизионе. "Манчестер Сити" забил лишь дважды в четырех последних выездных поединках чемпионата. "Ириски" ни разу не одолели "горожан" в 15 последних встречах в рамках Премьер-Лиги — с победы 4:0 в январе 2017.



Вингер Дуайт Макнил может появиться в стартовом составе "Эвертона" впервые с 4 декабря. Доминик Калверт-Левин все еще отсутствует.



Голкипер "Сити" Эдерсон вне игры с травмой паха. Мануэль Аканджи и Фил Фоден возвращаются в строй.



ВЕСТ ХЭМ — САУТГЕМПТОН 17:00



"Вест Хэм" не знает побед уже пять матчей Премьер-Лиги кряду. В этом сезоне "Саутгемптон" потерпел 26 поражений в рамках чемпионата, что является антирекордом клуба с "Сент-Мэри" за все времена во всех дивизионах. "Молотобойцы" уступили лишь однажды в 12 последних встречах со "святыми" в Премьер-Лиге (8 побед, 3 ничьи) — 2:3 дома в декабре 2021.



Защитник "Вест Хэма" Аарон Ван-Биссака должен быть в порядке, несмотря на повреждение пальца. Крисенсио Саммервилл в нескольких неделях от возвращения в строй.



Полузащитник "Саутгемптона" Флинн Даун снова доступен после дисквалификации. Пол Онуачу под вопросом из-за проблем с лодыжкой.



АСТОН ВИЛЛА — НЬЮКАСЛ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Астон Вилла" не проигрывает дома уже 18 матчей кряду во всех соревнованиях (12 побед, 6 ничьих). "Ньюкасл" одержал шесть победу кряду с учетом всех турниров, забив 17 голов и пропустив лишь трижды. "Сороки" выиграли все три последние встречи с "вилланами" в Премьер-Лиге, каждый раз забивая минимум трижды.



Лазарет "Виллы" пуст. Тайрон Мингс, Джейкоб Рэмси, Марко Асенсио и Олли Уоткинс стучатся в стартовый состав.



Защитники "Ньюкасла" Свен Ботман и Джамаал Ласселлс вернутся в строй в мае. Льюис Холл в этом сезоне уже не сыграет.