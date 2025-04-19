Магуайр: "Самый странный матч, в котором я когда-либо играл"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал победу 5:4 над французским "Лионом" "самым странным матчем" в своей жизни.

Именно 32-летний Магуайр в компенсированное время экстра-таймов забил гол, который позволил "Юнайтед" вырвать победу 5:4 и выйти в полуфинал Лиги Европы.



При этом ранее в экстра-таймах "Юнайтед" уступал с разницей в два гола, и такие качели Магуайр сравнивает со всей своей карьерой на "Олд Траффорд".



"Это было невероятное ощущение — забить победный гол в столь важном матче, в полном эмоций матчей, в самом странном и безумном матче, в котором я когда-либо играл или который я когда-либо видел".



"Я здесь уже шесть лет, и у нас бывали хорошие времена, а также плохие времена. Честно говоря, я думаю, этот матч довольно хорошо характеризует мое время в этом клубе".



"Я не знаю, как я бы себя чувствовал, если бы мне пришлось выйти сюда и разговаривать с вами после поражения 2:4. Даже не стоит думать об этом", — цитирует Магуайра BBC.



