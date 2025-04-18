МЮ поборется за Диблинга, если попадет в Лигу Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" попытается приобрести вингера "Саутгемптона" Тайлера Диблинга, если квалифицируется в Лигу Чемпионов.

Успех этого сезона для "Юнайтед" всецело зависит от выступлений Лиги Европы. На кону не только трофей, но и путевка в Лигу Чемпионов с соответствующими призовыми.



Если "Юнайтед" попадет в Лигу Чемпионов, то сможет позволить себе чуть больше на трансферном рынке грядущим летом.



По информации ESPN, попадание в Лигу Чемпионов дало бы "Юнайтед" зеленый свет, чтобы составить конкуренцию "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэму", "Баварии" и "РБ Лейпциг" в борьбе за Диблинга.



Ожидается, что летом Диблинг в любом случае покинет "Саутгемптон", который уже подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги. "Святые" мечтают получить 100 миллионов фунтов за 19-летнего англичанина, но эта цена выглядит завышенной, учитывая понижение клуба в классе.



Добавим, в 2022 году именно технический директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс, трудясь спортивным директором "Саутгемптона", дал Диблингу первый для Тайлера профессиональный контракт.