Мареска: "Очень скоро Палмер снова начнет забивать"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска уверен, что его атакующий полузащитник Коул Палмер вскоре прервет свою голевую "засуху".

Накануне против варшавской "Легии" безголевая серия Палмера достигла 15 матчей. 22-летний англичанин не может отличиться с поединка против "Борнмута" 14 января.



Однако Мареска не видит повода для беспокойства и призывает Палмера не поддаваться отчаянию.



"Это первый раз, когда у Коула возникли небольшие сложности, потому что он был так хорош. Он должен продолжать упорно работать, и тогда очень скоро он снова начнет забивать голы за нас".



"В первых 20 матчах Премьер-Лиги он забил 14 голов. Это огромное количество. Сейчас период, когда у него возникли небольшие сложности, но ему нельзя опускать руки, и очень скоро он снова будет забивать голы".



"Есть различные причины, почему он не забивает. Такого рода моменты бывают в карьере каждого. В прошлом году он был великолепен весь сезон, но в этом сезоне, как мы уже говорили много раз, другие команды воспринимают его иначе".



"В большинстве случаев ему приходится иметь дело с персональной опекой. Это сложнее для любого игрока в мире. Это просто плохой момент. Момент, когда ему не удается забивать голы, но это изменится", — цитирует Мареску Sky Sports.