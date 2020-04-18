"Юнайтед" лидирует в борьбе за Семеньо

"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

Наряду с Дином Хейсеном и Милошем Керезом, Семеньо произвел очень сильное впечатление в этом сезоне, и "Борнмуту" будет чрезвычайно сложно предотвратить уход Антуана летом.



По информации Sky Sports, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим является большим поклонником Семеньо и хочет сделать Антуана частью обновленной передней линии своей команды.



Семеньо интересен "Тоттенхэму" и всем клубам, которые сейчас располагаются в топ-6, за исключением "Арсенала", но в данный момент "Юнайтед" имеет наиболее высокие шансы заполучить 25-летнего игрока сборной Ганы.



"Борнмут" очень дорожит Семеньо, забившим 11 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, и готов попросить за свою звезду 70 миллионов фунтов.