Артета намекнул на "прогресс" насчет нового контракта Партея
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что в ситуации с истекающим контрактом полузащитника Томаса Партея наметился прогресс.
Ранее ожидалось, что "Арсенал" позволит Партею покинуть клуб свободным агентом в конце этого сезона.
Однако в этом сезоне Партей проявляет себя ключевым игроком "Арсенала" и почти не знает травм, которые его беспокоили в предыдущие годы.
Партей заслужил высочайшие оценки своей игрой в четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против "Реала", но Артета позволит принять решение по 31-летнему ганцу новому спортивному директору "Арсенала" Андреа Берте.
"Есть ли прогресс насчет нового контракта Партея? Да, прогресс есть по всем игрокам. Я оставлю это Андреа и клубу, чтобы они поговорили и решили".
"У нас очень ясное намерение (насчет Партея). Я позволю Андреа и клубу сделать этот шаг", — цитирует Артету Evening Standard.
18.04.2025 20:00
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Партей вступил и проживает сейчас свой прайм, нельзя его отпускать. Дай бог еще минимум два сезона на таком же уровне отыграет и можно поблагодарить его за вклад в клуб.
Один из лучших ЦОП-ов в мире прямо сейчас.
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