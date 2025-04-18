Артета намекнул на "прогресс" насчет нового контракта Партея

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что в ситуации с истекающим контрактом полузащитника Томаса Партея наметился прогресс.

Ранее ожидалось, что "Арсенал" позволит Партею покинуть клуб свободным агентом в конце этого сезона.



Однако в этом сезоне Партей проявляет себя ключевым игроком "Арсенала" и почти не знает травм, которые его беспокоили в предыдущие годы.



Партей заслужил высочайшие оценки своей игрой в четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против "Реала", но Артета позволит принять решение по 31-летнему ганцу новому спортивному директору "Арсенала" Андреа Берте.



"Есть ли прогресс насчет нового контракта Партея? Да, прогресс есть по всем игрокам. Я оставлю это Андреа и клубу, чтобы они поговорили и решили".



"У нас очень ясное намерение (насчет Партея). Я позволю Андреа и клубу сделать этот шаг", — цитирует Артету Evening Standard.