Мареска: "Зачем владельцам менять меня сейчас?"

Рулевой "Челси" Энцо Мареска, заявил, что владельцы клуба по-прежнему безусловно его поддерживают.

После домашнего поражения 1:2 от "Легии" в Лиге Конференций накануне вечером владельцы "Челси" Тодд Бели и Бехдад Эгбали были замечены направляющимися в раздевалку команды.



Не только в этом матче, но и во второй половине этого сезона в целом "Челси" играет неважно, однако Мареска не думает, что владельцы начали в нем сомневаться.



"Чувствую ли я прежнюю поддержку? Да, все так же. Я уже пытался объяснить это в среду, и на следующий день это не могло измениться. В предыдущие два года "Челси" никогда не был в топ-4 или топ-5. В этом сезоне мы в зоне Лиги Чемпионов почти весь сезон".



"Мы в полуфинале европейского турнира. Почему у нас может возникнуть необходимость менять что-либо сейчас? Я не сомневаюсь в том, что мы делаем и как мы это делаем. В силу различных причин у нас были некоторые неудачи или плохие моменты. Но, как я думаю, это сделает нас сильнее на будущее", — цитирует Мареску Sky Sports.