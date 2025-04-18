Артета: "Хаверц вернется раньше, чем ожидалось"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его нападающий Кай Хаверц еще сможет сыграть в этом сезоне.
Хаверц присоединился к своему партнеру по нападению "Арсенала" Каю Хаверцу в лазарете в феврале, когда получил травму задней поверхности бедра.
Изначально ожидалось, что Хаверц вернется на футбольное поле уже в следующем сезоне, однако восстановление лучшего бомбардира "Арсенала" в этой кампании (15 голов) идет с опережением графика.
Теперь Артета ожидает, что Хаверц сможет помочь "Арсеналу" в финале Лиги Чемпионов 31 мая, если "канониры", конечно, пройдут ПСЖ в полуфинале.
"Вернется ли Хаверц к полуфинальным матчам? Думаю, это слишком рано для него".
"Но я бы поставил на то, что он вернется раньше, нежели ожидалось".
"Он так упорно трудится каждый день в тренажерном зале, подстегивая каждого, и я не думаю, что его можно будет долго сдерживать", — цитирует Артету Sky Sports.
18.04.2025 18:00
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Последние комментарии:
вернётся, чтобы пороть моменты и лузнуть лч ухихихихи
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Красuво будет кэшн для него если и с челсей, и с гунерами лч возьмет
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