Артета: "Хаверц вернется раньше, чем ожидалось"

Кай Хаверц Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его нападающий Кай Хаверц еще сможет сыграть в этом сезоне.

Хаверц присоединился к своему партнеру по нападению "Арсенала" Каю Хаверцу в лазарете в феврале, когда получил травму задней поверхности бедра.

Изначально ожидалось, что Хаверц вернется на футбольное поле уже в следующем сезоне, однако восстановление лучшего бомбардира "Арсенала" в этой кампании (15 голов) идет с опережением графика.

Теперь Артета ожидает, что Хаверц сможет помочь "Арсеналу" в финале Лиги Чемпионов 31 мая, если "канониры", конечно, пройдут ПСЖ в полуфинале.

"Вернется ли Хаверц к полуфинальным матчам? Думаю, это слишком рано для него".

"Но я бы поставил на то, что он вернется раньше, нежели ожидалось".

"Он так упорно трудится каждый день в тренажерном зале, подстегивая каждого, и я не думаю, что его можно будет долго сдерживать", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, травмы, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2025 18:00

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  1. narcot 18.04.2025 18:38 # narcot
    вернётся, чтобы пороть моменты и лузнуть лч ухихихихи

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  2. petertosh 18.04.2025 18:30 # petertosh
    Красuво будет кэшн для него если и с челсей, и с гунерами лч возьмет

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