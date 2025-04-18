Артета: "Хаверц вернется раньше, чем ожидалось"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его нападающий Кай Хаверц еще сможет сыграть в этом сезоне.

Хаверц присоединился к своему партнеру по нападению "Арсенала" Каю Хаверцу в лазарете в феврале, когда получил травму задней поверхности бедра.



Изначально ожидалось, что Хаверц вернется на футбольное поле уже в следующем сезоне, однако восстановление лучшего бомбардира "Арсенала" в этой кампании (15 голов) идет с опережением графика.



Теперь Артета ожидает, что Хаверц сможет помочь "Арсеналу" в финале Лиги Чемпионов 31 мая, если "канониры", конечно, пройдут ПСЖ в полуфинале.



"Вернется ли Хаверц к полуфинальным матчам? Думаю, это слишком рано для него".



"Но я бы поставил на то, что он вернется раньше, нежели ожидалось".



"Он так упорно трудится каждый день в тренажерном зале, подстегивая каждого, и я не думаю, что его можно будет долго сдерживать", — цитирует Артету Sky Sports.