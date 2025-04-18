Слот подтвердил возвращение Трента в строй

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что защитник Трент Александер-Арнольд возвращается в строй.

Александер-Арнольд не играет за "Ливерпуль" с матча Лиги Чемпионов против ПСЖ 11 марта, когда он получил травму лодыжки.



Трент едва возобновил тренировки и может попасть в число запасных "Ливерпуля" на матч Премьер-Лиги против "Лестера" в воскресенье.



Что касается слухов о том, что Трент договорился с "Реалом", то Слот не придает этому значения и не сомневается в самоотдаче 26-летнего англичанина в остатке сезона.



"Трент возвращается после травмы, он тренировался с нами вчера, и каждый раз, когда он играет за нас или тренируется с нами, он демонстрирует свою самоотдачу".



"Он так упорно трудился, чтобы набрать свою текущую форму, и то, что он уже выходит на тренировочное поле, говорит, каким отличным футболистом он является и как сильно он предан достижению наших целей на этот сезон".



"Он так упорно трудился весь сезон и во время своей реабилитации. Фанаты "Ливерпуля" и каждый, кто смотрел футбол последние пять, шесть или семь лет, знают, что он был и остается невероятным крайним защитником для этого клуба, и давайте посмотрим, что случится в будущем".



"Он не готов к выходу в старте, но если сегодня и завтра все будет хорошо, он может оказаться на лавке. Но в старте точно не выйдет, потому что он пропустил пять с половиной недель, и сегодня была его первая тренировка с командой".



"Было бы мило, если Трент будет с нами в этот уикенд", — цитирует Слота Evening Standard.