Слот: "Это уже большое лето для "Ливерпуля"

Арне Слот Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что это уже будет "большое лето", если его клуб просто сохранит имеющихся игроков.

Незадолго до того, как заключить новый контакт, капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что ожидает увидеть "большое лето" в исполнении своего клуба.

Это было воспринято как намек на планы "Ливерпуля" насчет приобретений, однако Слоту будет достаточно, если защитник Трент Александер-Арнольд последует примеру Ван Дейка и Мохамеда Салаха, продлив свой истекающий контракт.

"Это уже большое лето. Речь была о большой вещи — сможем ли мы удержать их? И то, что мы удержали уже двух из них, означает, что это уже большое лето, и давайте посмотрим, что принесет оставшееся лето".

"С моей стороны было бы странно говорить, что я недоволен имеющимся подбором игроков, потому что я уже год говорю, что доволен. Возможно, если мы сможем сохранить эту команду, это уже будет большое лето".

"Давайте посмотрим, что принесет будущее", — цитирует Слота BBC.


Метки Ливерпуль, Слот

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2025 16:00

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  1. ferguson-rip 18.04.2025 16:39 # ferguson-rip
    блять, чтоб тебя в жаркие летние деньки окружали жирные бабы.

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  2. sausage 18.04.2025 16:26 # sausage
    Что-то знакомое. Созвучно заявлению Клоппа после возвращения Тиаго из лазарета, что это как новый трансфер Ливерпуля)

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  3. narcot 18.04.2025 16:18 # narcot
    а вот и трансферы для картонпуля подъехали ВУХАХАХАХАХАХА

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