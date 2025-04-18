Каррагер уверен, что новый контракт Салаха поможет "Ливерпулю" с приобретениями

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что новый контракт нападающего Мохамеда Салаха поможет "красным" с летними приобретениями.

В прошлую пятницу "Ливерпуль" объявил, что Салах заключил новый контракт до 2027 года. Таким образом, "красные" предотвратили уход Мохамеда свободным агентом в конце сезона.



Каррагер считает, что возможность играть бок о бок с Салахом станет козырем для "Ливерпуля" при работе на трансферном рынке.



"Это поможет не столько игрокам "Ливерпуля" сейчас, сколько игрокам "Ливерпуля" в будущем, а также с теми, кем они будут интересоваться летом".



"Когда они будут разговаривать с игроками и агентами в ближайшие месяцы, им поможет тот факт, что Мо Салах остается в клубе на следующий сезон", — цитирует Каррагера Sky Sports.