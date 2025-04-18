Мареска возьмет Сантоса на клубный Чемпионат Мира
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска даст шанс полузащитнику Андрею Сантосу во время клубного Чемпионата Мира грядущим летом.
Посреди прошлого сезона "Челси" досрочно вернул Сантоса из аренды в "Ноттингем Форест", перенаправив Андрея в родственный "Страсбур", где 20-летний бразилец затем остался на эту кампанию.
Сантос прекрасно раскрылся в "Страсбуре", забив девять голов и отдав три результативные передачи в этом сезоне французской Лиги 1.
"Челси" пока не определился, будет ли Сантос интегрирован в состав команды Марески в следующем сезоне, однако Энцо даст Андрею возможность повлиять на это решение.
Как сообщает Daily Mail, в июне Сантос отправился в США на клубный Чемпионат Мира в качестве игрока первой команды "Челси".
18.04.2025 14:00
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