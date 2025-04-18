Уолкотт видит проблему для "Арсенала" в первом матче с ПСЖ

Бывший вингер "Арсенала" Тео Уолкотт считает, что отсутствие полузащитника Томаса Парея может стать проблемой для "канониров" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против ПСЖ.

В победном для "Арсенала" матче против "Реала" в минувшую среду (1:2) Партей получил свою третью желтую карточку в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, и теперь Томас будет дисквалифицирован на домашнюю игру с ПСЖ.



Уолкотт видит в этом большую проблему, но надеется, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета что-нибудь придумает до 29 апреля.



"Арсенал" и ПСЖ — определенно две лучшие команды в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, и полуфинал будет совершенно другой историей, нежели победа команды Микеля Артеты над ними со счетом 2:0 на "Эмирейтс" в октябре".



"На тот момент у ПСЖ еще не пошла игра, но теперь с этим порядок. "Арсенал" будет готов к ним, но я думаю, им, возможно, будет не хватать Томаса Партея, который дисквалифицирован после очередной желтой карточки".



"Он был так важен на "Бернабеу" — и не только в том плане, что он опускался глубже и помогал линии обороне справиться с таким количеством фланговых передач. Партей также помогал "Арсеналу" замедлить игру и контролировать центр поля".



"Матч против ПСЖ сведется к противостоянию в полузащите, и теперь Деклану Райсу, возможно, придется сыграть вместе с тем, к кому он не так привык. Микель Мерино может опуститься туда, но это может повлиять на переднюю линию, где он играет в последнее время".



"Это то, о чем Микель Артета будет думать теперь, и он может попробовать что-нибудь против "Ипсвича" и "Кристал Пэлас", до полуфинала", — сообщил Уолкотт BBC.