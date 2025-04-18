Линделеф и Мазрауи покинули "Олд Траффорд" в перерыве матча против "Лиона"

Защитники "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф и Нуссаир Мазрауи были вынуждены покинуть "Олд Траффорд" по срочным делам прямо во время матча Лиги Европы против "Лиона".

Накануне "Юнайтед" одержал победу 5:4 против "Лиона", первый тайм этого матча выиграв со счетом 2:0.



В перерыве Мазрауи был вынужден попросить замену и срочно покинуть "Олд Траффорд". Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим собирался выпустить вместо него Виктора Линделефа, но и у того нашлись важные дела за пределами стадиона, поэтому в игру вступил Люк Шоу.



Как сообщает Manchester Evening News, у обоих игроков возникли "неотложные обстоятельства семейного характера", но между собой они никак не ввязаны.



"Мы планировали дать Люку Шоу не более 30 минут, но из-за новостей в перерыве нам пришлось его выпустить".



"У нас возникла проблема из-за Нусса, а у Вика появились личные обстоятельства, и ему пришлось уехать. Все это случилось во время матча, но в итоге это был хороший матч", — поведал Аморим TNT Sports.