Аморим: "Нам нужно сосредоточиться на Лиге Европы, в Премьер-Лиге будут играть дети"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что будет жертвовать матчами Премьер-Лиги ради успешного выступления в Лиге Европы.

Накануне вечером "Юнайтед" совершил невероятный "камбэк" в экстра-таймах и вырвал победу 5:4 против "Лиона", благодаря чему вышел в полуфинал Лиги Европы, где сразится с "Атлетиком".



Таким образом, теперь "Юнайтед" находится всего в трех матчах от завоевания трофея и путевки в Лигу Чемпионов, и для Аморима это важнее, нежели оставшиеся шесть игр в Премьер-Лиге.



"Нам нужно действительно сосредоточиться на Лиге Европы и пойти на риск, играя детьми в лиге. Фанаты должны поднять, что нам нужно сосредоточиться на Лиге Европы".



"Верю ли я, что МЮ может выиграть Лигу Европы? Да, вы можете видеть это на стадионе. Нам нужна удача в плане травм. Это будет тяжело".



"Это особенный момент. Мы знаем, что выступаем ниже ожиданий и заслуживаем всю критику. Но у нас все еще есть время сделать этот сезон особенным", — цитирует Аморима Sky Sports.