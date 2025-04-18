Аморим: "Нам нужно сосредоточиться на Лиге Европы, в Премьер-Лиге будут играть дети"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что будет жертвовать матчами Премьер-Лиги ради успешного выступления в Лиге Европы.
Накануне вечером "Юнайтед" совершил невероятный "камбэк" в экстра-таймах и вырвал победу 5:4 против "Лиона", благодаря чему вышел в полуфинал Лиги Европы, где сразится с "Атлетиком".
Таким образом, теперь "Юнайтед" находится всего в трех матчах от завоевания трофея и путевки в Лигу Чемпионов, и для Аморима это важнее, нежели оставшиеся шесть игр в Премьер-Лиге.
"Нам нужно действительно сосредоточиться на Лиге Европы и пойти на риск, играя детьми в лиге. Фанаты должны поднять, что нам нужно сосредоточиться на Лиге Европы".
"Верю ли я, что МЮ может выиграть Лигу Европы? Да, вы можете видеть это на стадионе. Нам нужна удача в плане травм. Это будет тяжело".
"Это особенный момент. Мы знаем, что выступаем ниже ожиданий и заслуживаем всю критику. Но у нас все еще есть время сделать этот сезон особенным", — цитирует Аморима Sky Sports.
18.04.2025 11:00
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займут 17-ое место и финале проиграют ттх)
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Wow.. остановите этого цыгана депортацией
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