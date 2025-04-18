Мареска видит позитив в поражении от "Легии"

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что видит позитивные моменты в домашнем поражении 1:2 от варшавской "Легии".

Накануне вечером "Челси" оформил выход в полуфинал Лиги Конференций, несмотря на то, что не смог порадовать публику "Стэмфорд Бридж" положительным результатом.



Однако Мареска смог дать игровую практику нуждающимся игрокам, вдобавок "Челси" обошелся без травм, поэтому Энцо не думает, что болельщики так уж сильно расстроились.



"В целом, хорошая вещь в том, что мы смогли обратиться к ротации игроков и не получили травм. Это было главной целью, потому что по ходу сезона мы получали много травм в важные моменты".



"Идея была в том, чтобы дать Николасу (Джексону) и Палмеру — особенно Нико, который пропустил два месяца — возможность улучшить свою форму, сыграв 45 минут".



"Атмосфера сегодня вечером была хорошей. Я не увидел никакого негатива со стороны фанатов. После предыдущего матча я уже сказал, что мы должны вовлекать их в игру, и это зависит от нас", — цитирует Мареска Sky Sports.



Добавим, соперником "Челси" по полуфиналу Лиги Европы стал шведский "Юргорден".