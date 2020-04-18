Райя: "Победа над "Реалом" — реальное заявление о намерениях"

Голкипер "Арсенала" Давид Райя заявил, что победа над испанским "Реалом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов вселяет в его команду уверенность насчет завоевания трофея.

Разгромив "Реал" дома со счетом 3:0 на прошлой неделе, в минувшую среду "Арсенал" победил 1:2 в Мадриде и вышел в полуфинал.



Однако Райя не собирается останавливаться на достигнутом и хочет впервые в истории "Арсенала" выиграть Лигу Чемпионов.



"Это реальное заявление о намерениях. Было замечательно победить "Реал" дважды в такой манере, приехав на "Бернабеу", сыграв таким образом, так обороняясь и высоко прессингуя. У нас был очень атакующий настрой".



"Прошло очень много времени, когда этот клуб последний раз играл в полуфинале, но мы здесь для того, чтобы написать свою собственную историю. Надеюсь, мы сможем исполнить свою мечту, мы постараемся сделать все возможное для этого. Но самое важное — двигаться шаг за шагом и жить настоящим".



"Мы знали, что еще ничего не решено, потому что это "Реал" со своей историей. Мы сказали себе: "Мы здесь для того, чтобы написать свою историю". И мы сделали это, приехав на "Бернабеу", сыграв таким образом, обороняясь таким образом и создавая моменты".



"Мы ничего не позволяли им. Во втором тайме они стали создавать моменты и отыграли один гол, но мы использовали свои моменты и выиграли матч. Нужно отдать нам должное. Мы провели совершенный матч и сыграли очень хорошо", — цитирует Райю Daily Mirror.