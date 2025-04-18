Магуайр — о победе над "Лионом": "Это то, что делает этот стадион"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр отметил роль "Олд Траффорд" в победе 5:4 над французским "Лионом" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Дважды пропустив и трижды забив в экстра-таймах, "Юнайтед" достиг 1/2 финала Лиги Европы, где теперь сыграет с "Атлетиком" из Бильбао.



Именно Магуайр стал автором заключительного в матче гола, приведя публику "Олд Траффорд" в экстаз.



"Должен сказать, нам пришлось действительно упорно потрудиться. Мы не ищем легких путей!"



"К перерыву счет был 2:0, и мы полностью контролировали игру. Думаю, во втором тайме даже было ощущение, что мы можем забить третий".



"Затем из ниоткуда они отыграли один гол, пробив по скакавшему мячу. Мы утратили инициативу, а им удалось сравнять счет".



"Уступать 2:4 в экстра-таймах против находящейся вдесятером команды — это никуда не годится, мы были слишком уязвимы. Но у них хорошая команда, с хорошими нападающими, и они играют в отличный футбол".



"Однако мы приложили усилия, показали отличный дух, и это то, что делает этот стадион. Было замечательно отыграться, каждый сыграл невероятным образом в заключительные минуты".



"Я чувствовал, что наш четвертый гол был настоящим ударом под дых для них. Даже уступая 2:3, я чувствовал, что мы будем иметь моменты".



"Решающий момент достался мне, и я отправил мяч в сетку. Это было удивительное ощущение", — цитирует Магуайра Evening Standard.