Магуайр — о победе над "Лионом": "Это то, что делает этот стадион"

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр отметил роль "Олд Траффорд" в победе 5:4 над французским "Лионом" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Дважды пропустив и трижды забив в экстра-таймах, "Юнайтед" достиг 1/2 финала Лиги Европы, где теперь сыграет с "Атлетиком" из Бильбао.

Именно Магуайр стал автором заключительного в матче гола, приведя публику "Олд Траффорд" в экстаз.

"Должен сказать, нам пришлось действительно упорно потрудиться. Мы не ищем легких путей!"

"К перерыву счет был 2:0, и мы полностью контролировали игру. Думаю, во втором тайме даже было ощущение, что мы можем забить третий".

"Затем из ниоткуда они отыграли один гол, пробив по скакавшему мячу. Мы утратили инициативу, а им удалось сравнять счет".

"Уступать 2:4 в экстра-таймах против находящейся вдесятером команды — это никуда не годится, мы были слишком уязвимы. Но у них хорошая команда, с хорошими нападающими, и они играют в отличный футбол".

"Однако мы приложили усилия, показали отличный дух, и это то, что делает этот стадион. Было замечательно отыграться, каждый сыграл невероятным образом в заключительные минуты".

"Я чувствовал, что наш четвертый гол был настоящим ударом под дых для них. Даже уступая 2:3, я чувствовал, что мы будем иметь моменты".

"Решающий момент достался мне, и я отправил мяч в сетку. Это было удивительное ощущение", — цитирует Магуайра Evening Standard.


Метки Лига Европы, Лион, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2025 08:00

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  1. ferguson-rip 18.04.2025 08:02 # ferguson-rip
    этой победой все игроки скама заслужили продление контрактов.

    (ответить)

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