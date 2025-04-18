Джеймс — о поражении от "Легии": "Это шаг назад"

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс признал, что поражение от варшавской "Легии" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Конференций будет иметь последствия для его команды.

Имея перевел в три гола после первой встречи с "Легией", "Челси" решил не напрягаться в ответном матче и в итоге потерпел домашнее поражение 1:2.

Джеймс, сыгравший все 90 минут, разочарован таким результатом и его негативным эффектом. Рис требует, чтобы "Челси" реабилитировался против "Фулхэма" в Премьер-Лиге в воскресенье.

"У нас нет оправданий. Сегодня это не был прогресс. Если это и было что-нибудь, то только шаг назад".

"Это повлияет на наше настроение в дальнейшем. Это будет в наших головах, потому что мы проиграли, когда не должны были проигрывать".

"Но в воскресенье будет очередной матч. Нам нужно перегруппироваться, оставаться сильными духом и следовать к своим целям", — сообщил Джеймс TNT Sports.


Метки Джеймс, Легия, Лига Конференций, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2025 07:00

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  1. goya 18.04.2025 08:04 # goya
    Это тонкий троллинг Марески от Риса. Ведь Мареска часто говорит о прогрессе) Игроки не поддерживают Мареску. Увольте его на хер.

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  2. arsenverim 18.04.2025 07:58 # arsenverim
    нужно еще 1 млрд вложить

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  3. ferguson-rip 18.04.2025 07:33 # ferguson-rip
    челси помойка Шаффл — это когда все смотрят вперёд, а ты идёшь назад.

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