Аморим рассказал, что финал 1999 года вдохновил его на "камбэк" против "Лиона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что на "камбэк" против "Лиона" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы его вдохновил документальный фильм о финале Лиги Чемпионов 1999 года.

"Камбэк" "Юнайтед" на "Ноу Камп" против "Баварии" в 1999 году благодаря голам Тедди Шерингема и Оле Гуннара Сульшера навсегда был вписан в историю как один из наиболее легендарных моментов в истории "красных дьяволов".



Пускай это был не финал и даже не Лига Чемпионов, но накануне вечером "Юнайтед" совершил "камбэк" с еще более лихим сюжетом.



Завершив основное время со счетом 2:2, в экстра-таймах "Юнайтед" дважды пропустив от игравшего вдесятером "Лиона", однако подопечным Аморима хватило времени, чтобы ответить тремя голами и вырвать победу 5:4.



После просмотра документального фильма у Аморима было ощущение, что нечто подобное возможно, особенно на "Олд Траффорд", который сполна оправдал свое прозвище как "Театра мечты".



"Я вновь посмотрел документальный фильм по финалу 1999 года, чтобы получить некоторое вдохновение для такого рода моментов".



"Это был замечательный вечер. При счете 2:4, несмотря на одного лишнего игрока, можно было подумать, что все кончено, но здесь оно никогда не бывает кончено. Я чувствовал, что все еще возможно".



"Лучше стадион еще никогда не звучал. Некоторые люди коллекционируют футболки, шарфы, но я хочу сохранить это звучание. Это лучшее звучание на свете".



"Я сочувствую людям, которым пришлось уйти при 2:4 из-за пробок, они будут расстроены".



"Мы знаем, что мы не оправдываем ожиданий и заслуживаем всю критику, но у нас есть время сотворить нечто особенное в этом сезоне".



"Уступать 2:4 против соперника вдесятером — это недостаточно хорошо, мы оказались слишком уязвимы. Но мы упорно трудились и продемонстрировали отличный дух. Это то, что делает этот стадион", — цитирует Аморима BBC.