МЮ невероятным образом вырвал победу против "Лиона" и достиг 1/2 финала Лиги Европы
Находясь на грани вылета из Лиги Европы, "Манчестер Юнайтед" все же вырвал победу 5:4 против "Лиона" благодаря двум голам на исходе экстра-таймов и вышел в полуфинал.
Отдохнув в минувший уикенд, Андре Онана вернулся на ворота "Юнайтед". Также с первых минут появились Харри Магуайр, Патрик Доргу, Каземиро и Расмус Хейлунд.
Хозяева активно начали матч и уже на 10-й минуте открыли счет. Алехандро Гарначо совершил рывок по правому краю штрафной, получил передачу от Бруну Фернандеша, а затем выложил мяч под удар в касание Мануэля Угарте — 1:0.
Постепенно "Лион" осмелел и даже пару раз напряг Онана, но на 36-й минуте "Юнайтед" охладил пыл соперника с помощью удара Фернандеша по летящему мячу — перекладина!
Уже в добавленное к первому тайму время подключившийся вперед Диогу Далот принял длинную передачу от Магуайра, выиграв силовую борьбу у оппонента, после чего улучшил свою позицию и расстрелял ворота — 2:0.
В начале второго тайма Гарначо упустил роскошную возможность сделать счет крупным. Алехандро ворвался в штрафную по левому краю, избавился от опекуна, но не смог пробить голкипера.
"Лиону" терять было нечего, поэтому гости пошли ва-банк и на 71-й минуте отыграли один гол. Корентин Толлиссо головой поразил ворота со считанных метров после скидки Александра Лакасетта — 2:1.
А на 78-й минуте поймавший кураж "Лион" сравнял счет. Николас Тальяфико с края вратарской площади подправил мяч в цель после неточного удара партнера — 2:2.
На 89-й минуте Толиссо получил вторую желтую карточку, оставив гостей вдесятером, а выяснение отношений перешло в экстра-таймы.
Несмотря на дефицит в одного игрока, гости выглядели свежее и острее. А на 104-й минуте Райан Шерки подхватил мяч на подступах к штрафной и, едва ступив внутрь площадки, пробил низом — 2:3.
На 108-й минуте Люк Шоу нарушил правила в своей штрафной, и Лакасетт уверенно реализовал пенальти — 2:4.
На 113-й минуте рефери назначил пенальти в противоположные ворота, при помощи VAR разглядев фол на Каземиро. Фернандеш с точки не промахнулся — 3:4.
"Юнайтед" пошел из последних сил вперед, и на 120-й минуте Каземиро сделал передачу в штрафную на Кобби Майну, который обработал мяч и нанес обводящий удар — 4:4.
А уже в компенсированное время Магуайр головой на дальней штанге замкнул подачу Каземиро — 5:4. Серия пенальти была отменена.
Изрядно пощекотав нервы своих болельщиков, "Юнайтед" в сенсационной манере ушел от поражения и вырвал путевку в полуфинал турнира.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Лион" (Франция) — 5:4 (2:0) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 7:6
Голы: Угарте 10, Далот 45, Фернандеш 114 (пен), Майну 120, Магуайр 120 — Толлиссо 71, Тальяфико 77, Шерки 104, Лакасетт 109 (пен).
"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи (Шоу 45), Магуайр, Йоро, Далот, Угарте (Маунт 87), Каземиро, Доргу (Амасс 100), Гарначо (Эриксен 100), Хейлунд (Майну 87), Фернандеш.
"Лион": Перри, Мэйтланд-Найлс, Мата, Ниакате, Тальяфико (Чалета-Цар 115), Толиссо, Акуоку (Тессманн 55), Верету (Лакасетт 55), Шерки (Абнер 107), Микаутадзе (Фофана 64), Альмада.
Предупреждения: Гарначо, Магуайр, Йоро — Верету, Толиссо, Тальяфико.
Удаление: Толиссо 89.
18.04.2025 00:50
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Последние комментарии:
Прикиньте, какая разница в классе двух турниров. Раньше такой хни не было
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Сколько кубков заберут АПЛовцы?
4 варианта ответов .
(ответить)
Термобарический отскок Унитайзед, будничный прое6 Челсей
И как всегда непредсказуемый результат от ТоттенСпура!
Тоттенхэм - Будё/Глист. Изи катка
Атлетик - Мю . 50/50
(ответить)
У вас тоже бывают моменты, когда не можешь окончательно определиться, куда хочешь больше - в ротик или попу?
(ответить)
что с еблом, пососека???????
Фонсека: "Это будет лучший "Юнайтед" в сезоне"
Источник: http://fapl.ru/posts/114280/
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18.04.2025 00:17 #
imf-tau
Нахуй с пляжа короче.
(ответить)
18.04.2025 00:17 #
dexter
ШЕРКИИИИ!
(ответить)
18.04.2025 00:19 #
thegodfather
А да? Там шерки ебет? Очередной топарь которого вел челси а в итоге оформил дюсбери холла
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18.04.2025 00:25 #
electric
УХАХАХАХХА
ЛЕМАРС!!!
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18.04.2025 00:26 #
imf-tau
Еще и пенку от жиробаса, уахахахахахахаха.
Рубен Аморян по ходу проводит последний матч.
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18.04.2025 00:27 #
dexter
Аахаххахахахах САШКА ЛЯКАЗЕТТ
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17.04.2025 22:29 #
onana
До встречи в полуфинале.
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Источник: http://fapl.ru/posts/114276/?c=1
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Пенсы, готовьтесь. Вам пизда.
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Глори Глори Ман Юнайтед!
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Шпоры буде глимт эт наверное без шансов для норвежцев.
Но вцелом хз, мож и выскочки, все-таки как-то добрались до этой стадии
Бильабо мю имхо фавориты испанцы. Но зависит от того у кого ответка
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Пришлось дать свет чтоб Чмурад с крапово лиловым иплом в 4к сгорел на отскок Скамчестера.
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Самый зрелищный матч сезона.
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Шпоры в финале кажись)
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Это было невозможно и я был уверен, что это конец. Но решил досмотреть на всякий случай
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Аморим еще вам всем покажет -.-
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Хейтеры попущены. Магваер снова докахал класс и спас команду. Настоящий КЭП!
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МЮ - клуб пидорасов.
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