МЮ невероятным образом вырвал победу против "Лиона" и достиг 1/2 финала Лиги Европы

Харри Магуайр Находясь на грани вылета из Лиги Европы, "Манчестер Юнайтед" все же вырвал победу 5:4 против "Лиона" благодаря двум голам на исходе экстра-таймов и вышел в полуфинал.

Отдохнув в минувший уикенд, Андре Онана вернулся на ворота "Юнайтед". Также с первых минут появились Харри Магуайр, Патрик Доргу, Каземиро и Расмус Хейлунд.

Хозяева активно начали матч и уже на 10-й минуте открыли счет. Алехандро Гарначо совершил рывок по правому краю штрафной, получил передачу от Бруну Фернандеша, а затем выложил мяч под удар в касание Мануэля Угарте — 1:0.

Постепенно "Лион" осмелел и даже пару раз напряг Онана, но на 36-й минуте "Юнайтед" охладил пыл соперника с помощью удара Фернандеша по летящему мячу — перекладина!

Уже в добавленное к первому тайму время подключившийся вперед Диогу Далот принял длинную передачу от Магуайра, выиграв силовую борьбу у оппонента, после чего улучшил свою позицию и расстрелял ворота — 2:0.

В начале второго тайма Гарначо упустил роскошную возможность сделать счет крупным. Алехандро ворвался в штрафную по левому краю, избавился от опекуна, но не смог пробить голкипера.

"Лиону" терять было нечего, поэтому гости пошли ва-банк и на 71-й минуте отыграли один гол. Корентин Толлиссо головой поразил ворота со считанных метров после скидки Александра Лакасетта — 2:1.

А на 78-й минуте поймавший кураж "Лион" сравнял счет. Николас Тальяфико с края вратарской площади подправил мяч в цель после неточного удара партнера — 2:2.

На 89-й минуте Толиссо получил вторую желтую карточку, оставив гостей вдесятером, а выяснение отношений перешло в экстра-таймы.

Несмотря на дефицит в одного игрока, гости выглядели свежее и острее. А на 104-й минуте Райан Шерки подхватил мяч на подступах к штрафной и, едва ступив внутрь площадки, пробил низом — 2:3.

На 108-й минуте Люк Шоу нарушил правила в своей штрафной, и Лакасетт уверенно реализовал пенальти — 2:4.

На 113-й минуте рефери назначил пенальти в противоположные ворота, при помощи VAR разглядев фол на Каземиро. Фернандеш с точки не промахнулся — 3:4.

"Юнайтед" пошел из последних сил вперед, и на 120-й минуте Каземиро сделал передачу в штрафную на Кобби Майну, который обработал мяч и нанес обводящий удар — 4:4.

А уже в компенсированное время Магуайр головой на дальней штанге замкнул подачу Каземиро — 5:4. Серия пенальти была отменена.

Изрядно пощекотав нервы своих болельщиков, "Юнайтед" в сенсационной манере ушел от поражения и вырвал путевку в полуфинал турнира.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Лион" (Франция) — 5:4 (2:0) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 7:6

Голы: Угарте 10, Далот 45, Фернандеш 114 (пен), Майну 120, Магуайр 120 — Толлиссо 71, Тальяфико 77, Шерки 104, Лакасетт 109 (пен).

"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи (Шоу 45), Магуайр, Йоро, Далот, Угарте (Маунт 87), Каземиро, Доргу (Амасс 100), Гарначо (Эриксен 100), Хейлунд (Майну 87), Фернандеш.

"Лион": Перри, Мэйтланд-Найлс, Мата, Ниакате, Тальяфико (Чалета-Цар 115), Толиссо, Акуоку (Тессманн 55), Верету (Лакасетт 55), Шерки (Абнер 107), Микаутадзе (Фофана 64), Альмада.

Предупреждения: Гарначо, Магуайр, Йоро — Верету, Толиссо, Тальяфико.

Удаление: Толиссо 89.


Метки Лига Европы, Лион, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2025 00:50

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Последние комментарии:




  1. last-chapter 18.04.2025 01:29 # last-chapter
    Прикиньте, какая разница в классе двух турниров. Раньше такой хни не было

    (ответить)

  2. gidro-met 18.04.2025 01:28 # gidro-met
    Сколько кубков заберут АПЛовцы?
    4 варианта ответов .

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  3. gidro-met 18.04.2025 01:25 # gidro-met
    Термобарический отскок Унитайзед, будничный прое6 Челсей
    И как всегда непредсказуемый результат от ТоттенСпура!

    Тоттенхэм - Будё/Глист. Изи катка

    Атлетик - Мю . 50/50

    (ответить)

  4. hachidio 18.04.2025 01:24 # hachidio
    У вас тоже бывают моменты, когда не можешь окончательно определиться, куда хочешь больше - в ротик или попу?

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  5. narcot 18.04.2025 01:07 # narcot
    что с еблом, пососека???????



    Фонсека: "Это будет лучший "Юнайтед" в сезоне"


    Источник: http://fapl.ru/posts/114280/

    (ответить)

  6. narcot 18.04.2025 01:06 # narcot
    18.04.2025 00:17 #
    imf-tau

    Нахуй с пляжа короче.
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    18.04.2025 00:17 #
    dexter

    ШЕРКИИИИ!
    (ответить)

    18.04.2025 00:19 #
    thegodfather

    А да? Там шерки ебет? Очередной топарь которого вел челси а в итоге оформил дюсбери холла
    (ответить)

    18.04.2025 00:25 #
    electric

    УХАХАХАХХА
    ЛЕМАРС!!!
    (ответить)

    18.04.2025 00:26 #
    imf-tau

    Еще и пенку от жиробаса, уахахахахахахаха.

    Рубен Аморян по ходу проводит последний матч.
    (ответить)

    18.04.2025 00:27 #
    dexter

    Аахаххахахахах САШКА ЛЯКАЗЕТТ
    (ответить)

    (ответить)

  7. onana 18.04.2025 01:05 # onana
    17.04.2025 22:29 #
    onana

    До встречи в полуфинале.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/114276/?c=1

    (ответить)

  8. antony21 18.04.2025 01:04 # antony21
    Пенсы, готовьтесь. Вам пизда.

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  9. skydreams 18.04.2025 01:03 # skydreams
    Глори Глори Ман Юнайтед!

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  10. thegodfather 18.04.2025 00:59 # thegodfather
    Шпоры буде глимт эт наверное без шансов для норвежцев.
    Но вцелом хз, мож и выскочки, все-таки как-то добрались до этой стадии

    Бильабо мю имхо фавориты испанцы. Но зависит от того у кого ответка

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  11. kaspteploservis 18.04.2025 00:56 # kaspteploservis
    Пришлось дать свет чтоб Чмурад с крапово лиловым иплом в 4к сгорел на отскок Скамчестера.

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  12. brown-ale 18.04.2025 00:55 # brown-ale
    Самый зрелищный матч сезона.

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  13. thegodfather 18.04.2025 00:55 # thegodfather
    Шпоры в финале кажись)

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  14. ilovemanutd 18.04.2025 00:53 # ilovemanutd
    Это было невозможно и я был уверен, что это конец. Но решил досмотреть на всякий случай

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  15. miracle 18.04.2025 00:51 # miracle
    Аморим еще вам всем покажет -.-

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  16. amorim 18.04.2025 00:50 # amorim
    Хейтеры попущены. Магваер снова докахал класс и спас команду. Настоящий КЭП!

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  17. van-dijk 18.04.2025 00:50 # van-dijk
    МЮ - клуб пидорасов.

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