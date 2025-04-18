МЮ невероятным образом вырвал победу против "Лиона" и достиг 1/2 финала Лиги Европы

Находясь на грани вылета из Лиги Европы, "Манчестер Юнайтед" все же вырвал победу 5:4 против "Лиона" благодаря двум голам на исходе экстра-таймов и вышел в полуфинал.

Отдохнув в минувший уикенд, Андре Онана вернулся на ворота "Юнайтед". Также с первых минут появились Харри Магуайр, Патрик Доргу, Каземиро и Расмус Хейлунд.



Хозяева активно начали матч и уже на 10-й минуте открыли счет. Алехандро Гарначо совершил рывок по правому краю штрафной, получил передачу от Бруну Фернандеша, а затем выложил мяч под удар в касание Мануэля Угарте — 1:0.



Постепенно "Лион" осмелел и даже пару раз напряг Онана, но на 36-й минуте "Юнайтед" охладил пыл соперника с помощью удара Фернандеша по летящему мячу — перекладина!



Уже в добавленное к первому тайму время подключившийся вперед Диогу Далот принял длинную передачу от Магуайра, выиграв силовую борьбу у оппонента, после чего улучшил свою позицию и расстрелял ворота — 2:0.



В начале второго тайма Гарначо упустил роскошную возможность сделать счет крупным. Алехандро ворвался в штрафную по левому краю, избавился от опекуна, но не смог пробить голкипера.



"Лиону" терять было нечего, поэтому гости пошли ва-банк и на 71-й минуте отыграли один гол. Корентин Толлиссо головой поразил ворота со считанных метров после скидки Александра Лакасетта — 2:1.



А на 78-й минуте поймавший кураж "Лион" сравнял счет. Николас Тальяфико с края вратарской площади подправил мяч в цель после неточного удара партнера — 2:2.



На 89-й минуте Толиссо получил вторую желтую карточку, оставив гостей вдесятером, а выяснение отношений перешло в экстра-таймы.



Несмотря на дефицит в одного игрока, гости выглядели свежее и острее. А на 104-й минуте Райан Шерки подхватил мяч на подступах к штрафной и, едва ступив внутрь площадки, пробил низом — 2:3.



На 108-й минуте Люк Шоу нарушил правила в своей штрафной, и Лакасетт уверенно реализовал пенальти — 2:4.



На 113-й минуте рефери назначил пенальти в противоположные ворота, при помощи VAR разглядев фол на Каземиро. Фернандеш с точки не промахнулся — 3:4.



"Юнайтед" пошел из последних сил вперед, и на 120-й минуте Каземиро сделал передачу в штрафную на Кобби Майну, который обработал мяч и нанес обводящий удар — 4:4.



А уже в компенсированное время Магуайр головой на дальней штанге замкнул подачу Каземиро — 5:4. Серия пенальти была отменена.



Изрядно пощекотав нервы своих болельщиков, "Юнайтед" в сенсационной манере ушел от поражения и вырвал путевку в полуфинал турнира.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Лион" (Франция) — 5:4 (2:0) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 7:6



Голы: Угарте 10, Далот 45, Фернандеш 114 (пен), Майну 120, Магуайр 120 — Толлиссо 71, Тальяфико 77, Шерки 104, Лакасетт 109 (пен).



"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи (Шоу 45), Магуайр, Йоро, Далот, Угарте (Маунт 87), Каземиро, Доргу (Амасс 100), Гарначо (Эриксен 100), Хейлунд (Майну 87), Фернандеш.



"Лион": Перри, Мэйтланд-Найлс, Мата, Ниакате, Тальяфико (Чалета-Цар 115), Толиссо, Акуоку (Тессманн 55), Верету (Лакасетт 55), Шерки (Абнер 107), Микаутадзе (Фофана 64), Альмада.



Предупреждения: Гарначо, Магуайр, Йоро — Верету, Толиссо, Тальяфико.



Удаление: Толиссо 89.