Соланке вывел "Тоттенхэм" в полуфинал Лиги Европы

Гол Доминика Соланке с пенальти позволил "Тоттенхэму" одержать победу 0:1 в гостях у немецкого "Айнтрахта" и выйти в полуфинал Лиги Европы.

Недосчитавшись своего капитана Сона Хен Мина из-за травмы, главный тренер "шпор" Анге Постекоглу выпустил в старте Матиса Теля.



Первый тайм оказался небогат на опасные моменты. "Айнтрахт" выглядел немного предпочтительнее, тогда как у "Тоттенхэма" почти ничего не получалось впереди.



Однако незадолго до перерыва Джеймс Мэддисон нарвался на фол со стороны голкипера в чужой штрафной, а Доминик Соланке реализовал назначенный пенальти — 0:1.



Во втором тайме хозяева оказывали давление, порой рискуя и оставляя гостям возможности для контратак.



В концовке "Тоттенхэм" стал играть на отбой, но в итоге удержал минимальное преимущество до финального свистка.



"Тоттенхэм" сыграл в несвойственной себе манере, много защищаясь, однако это обеспечило команде Анге Постекоглу результат.



"Айнтрахт" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 1:2



Гол: Соланке 43 (пен).



"Айнтрахт": Сантос, Кристенсен, Кох, Тута, Теате, Схири, Ларссон (Вайи 76), Баойя (Узун 58), Гетце (Шаиби 17), Браун (Кнауфф 77), Экитике.



"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи, Бергвалл, Бентанкур, Мэддисон (Кулусевски 45), Джонсон (Дансо 85), Соланке, Тель (Сарр 79).



Предупреждения: Сантос, Кристенсен, Теате — Джонсон, Бентанкур, Ромеро.