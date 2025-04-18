Соланке вывел "Тоттенхэм" в полуфинал Лиги Европы

Доминик Соланке Гол Доминика Соланке с пенальти позволил "Тоттенхэму" одержать победу 0:1 в гостях у немецкого "Айнтрахта" и выйти в полуфинал Лиги Европы.

Недосчитавшись своего капитана Сона Хен Мина из-за травмы, главный тренер "шпор" Анге Постекоглу выпустил в старте Матиса Теля.

Первый тайм оказался небогат на опасные моменты. "Айнтрахт" выглядел немного предпочтительнее, тогда как у "Тоттенхэма" почти ничего не получалось впереди.

Однако незадолго до перерыва Джеймс Мэддисон нарвался на фол со стороны голкипера в чужой штрафной, а Доминик Соланке реализовал назначенный пенальти — 0:1.

Во втором тайме хозяева оказывали давление, порой рискуя и оставляя гостям возможности для контратак.

В концовке "Тоттенхэм" стал играть на отбой, но в итоге удержал минимальное преимущество до финального свистка.

"Тоттенхэм" сыграл в несвойственной себе манере, много защищаясь, однако это обеспечило команде Анге Постекоглу результат.

"Айнтрахт" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 1:2

Гол: Соланке 43 (пен).

"Айнтрахт": Сантос, Кристенсен, Кох, Тута, Теате, Схири, Ларссон (Вайи 76), Баойя (Узун 58), Гетце (Шаиби 17), Браун (Кнауфф 77), Экитике.

"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи, Бергвалл, Бентанкур, Мэддисон (Кулусевски 45), Джонсон (Дансо 85), Соланке, Тель (Сарр 79).

Предупреждения: Сантос, Кристенсен, Теате — Джонсон, Бентанкур, Ромеро.


Метки Айнтрахт, Лига Европы, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2025 00:00

Количество просмотров Просмотров: 424

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 18.04.2025 00:29 # gidro-met
    Шоу сшиб старичка)

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  2. hachidlo 18.04.2025 00:27 # hachidlo
    Челси и Арсенал тащат днищавую АПЛ. Лондон прайд.

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  3. dexter 18.04.2025 00:27 # dexter
    Аахаххахахахах САШКА ЛЯКАЗЕТТ

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  4. imf-tau 18.04.2025 00:26 # imf-tau
    Еще и пенку от жиробаса, уахахахахахахаха.

    Рубен Аморян по ходу проводит последний матч.

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  5. electric 18.04.2025 00:25 # electric
    УХАХАХАХХА
    ЛЕМАРС!!!

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  6. gidro-met 18.04.2025 00:25 # gidro-met
    Гарначо и Хойлун ушли с поля , поздравляю !

    Вышли Маунт и Эриксен

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  7. antony21 18.04.2025 00:22 # antony21
    2-3 в большинстве))))

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  8. high-malvern 18.04.2025 00:21 # high-malvern
    У себя дома от уставшего Лиона, без одного игрока пропустить, ну это уже финиш.

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  9. gidro-met 18.04.2025 00:21 # gidro-met
    МЮ как увидел , что там впереди Бильбао, решил резво самоустраниться))
    Это надо ещё по мильонов 500 вложить на закупки, тогда может уровень Лилей и Лионов превзойдут))

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  10. high-malvern 18.04.2025 00:20 # high-malvern
    Честно, лучше Скамчестеру вылететь от Лиона, чтобы не позориться потом от Бильбао.

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  11. thegodfather 18.04.2025 00:19 # thegodfather
    А да? Там шерки ебет? Очередной топарь которого вел челси а в итоге оформил дюсбери холла

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  12. electric 18.04.2025 00:17 # electric
    А МО РЯН

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  13. thegodfather 18.04.2025 00:17 # thegodfather
    Славная заруба ждет императоров с самым юргорденом!!! Битва за финал!

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  14. dexter 18.04.2025 00:17 # dexter
    ШЕРКИИИИ!

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  15. gidro-met 18.04.2025 00:10 # gidro-met
    Прикол , это когда Тоттенхэм в ЛЧ пройдет через Ле

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  16. thegodfather 18.04.2025 00:09 # thegodfather
    Ну тогда и форест подклычте, терпилы.

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  17. thegodfather 18.04.2025 00:08 # thegodfather
    Мдаа, отета прикол.

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  18. skydreams 18.04.2025 00:04 # skydreams
    Челси на главную!! суки пидорасы гондоны твари!!!

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