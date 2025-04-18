Соланке вывел "Тоттенхэм" в полуфинал Лиги Европы
Гол Доминика Соланке с пенальти позволил "Тоттенхэму" одержать победу 0:1 в гостях у немецкого "Айнтрахта" и выйти в полуфинал Лиги Европы.
Недосчитавшись своего капитана Сона Хен Мина из-за травмы, главный тренер "шпор" Анге Постекоглу выпустил в старте Матиса Теля.
Первый тайм оказался небогат на опасные моменты. "Айнтрахт" выглядел немного предпочтительнее, тогда как у "Тоттенхэма" почти ничего не получалось впереди.
Однако незадолго до перерыва Джеймс Мэддисон нарвался на фол со стороны голкипера в чужой штрафной, а Доминик Соланке реализовал назначенный пенальти — 0:1.
Во втором тайме хозяева оказывали давление, порой рискуя и оставляя гостям возможности для контратак.
В концовке "Тоттенхэм" стал играть на отбой, но в итоге удержал минимальное преимущество до финального свистка.
"Тоттенхэм" сыграл в несвойственной себе манере, много защищаясь, однако это обеспечило команде Анге Постекоглу результат.
"Айнтрахт" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 1:2
Гол: Соланке 43 (пен).
"Айнтрахт": Сантос, Кристенсен, Кох, Тута, Теате, Схири, Ларссон (Вайи 76), Баойя (Узун 58), Гетце (Шаиби 17), Браун (Кнауфф 77), Экитике.
"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи, Бергвалл, Бентанкур, Мэддисон (Кулусевски 45), Джонсон (Дансо 85), Соланке, Тель (Сарр 79).
Предупреждения: Сантос, Кристенсен, Теате — Джонсон, Бентанкур, Ромеро.
18.04.2025 00:00
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Последние комментарии:
Шоу сшиб старичка)
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Челси и Арсенал тащат днищавую АПЛ. Лондон прайд.
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Аахаххахахахах САШКА ЛЯКАЗЕТТ
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Еще и пенку от жиробаса, уахахахахахахаха.
Рубен Аморян по ходу проводит последний матч.
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УХАХАХАХХА
ЛЕМАРС!!!
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Гарначо и Хойлун ушли с поля , поздравляю !
Вышли Маунт и Эриксен
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2-3 в большинстве))))
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У себя дома от уставшего Лиона, без одного игрока пропустить, ну это уже финиш.
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МЮ как увидел , что там впереди Бильбао, решил резво самоустраниться))
Это надо ещё по мильонов 500 вложить на закупки, тогда может уровень Лилей и Лионов превзойдут))
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Честно, лучше Скамчестеру вылететь от Лиона, чтобы не позориться потом от Бильбао.
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А да? Там шерки ебет? Очередной топарь которого вел челси а в итоге оформил дюсбери холла
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А МО РЯН
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Славная заруба ждет императоров с самым юргорденом!!! Битва за финал!
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ШЕРКИИИИ!
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Прикол , это когда Тоттенхэм в ЛЧ пройдет через Ле
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Ну тогда и форест подклычте, терпилы.
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Мдаа, отета прикол.
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Челси на главную!! суки пидорасы гондоны твари!!!
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