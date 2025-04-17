"Челси" проиграл дома "Легии", но все равно вышел в полуфинал Лиги Конференций

Марк Кукурелья и Джейдон Санчо "Челси" достиг полуфинальной стадии Лиги Конференций, несмотря на домашнее поражение 1:2 от варшавской "Легии".

Матч на "Стэмфорд Бридж" начался для хозяев с пропущенного гола. Томаш Пекхарт реализовал пенальти, который сам и заработал, нарвавшись на фол Филипа Йоргенсена в штрафной — 0:1.

"Челси" выглядел неубедительно в начале матча и едва не пропустил второй гол, но постепенно освоился, стал доминировать и на 33-й минуте сравнял счет. Джейдон Санчо вошел в штрафную с правого фланга и прострелил во вратарскую, где Марку Кукурелье лишь требовалось подставить ногу — 1:1.

В начале второго тайма "Легия" вновь вышла вперед. Стив Капуади головой подправил мяч в ворота после подачи углового и удара Клода Гонсалвеша с отскоком от газона — 1:2.

Избежать поражения "синие" уже не смогли, несмотря на приложенные усилия.

В этом противостоянии все было ясно уже после первого матча, однако поражение в домашних стенах едва ли входило в планы Энцо Марески, давление на которого продолжает расти.

"Челси" (Англия) — "Легия" (Польша) — 1:2 (1:1) по сумме двух матчей — 4:2

Голы: Кукурелья 33 — Пекхарт 10 (пен), Капуади 53.

"Челси": Йоргенсен, Ачимпонг, Адарабиойо, Бадиашиле, Кукурелья (Гюсто 58), Джеймс, Дьюсбери-Холл, Нкунку, Палмер (Мадуэке 58), Санчо (Нету 83), Джексон (Джордж 45).


Метки Легия, Лига Конференций, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2025 23:55

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 18.04.2025 00:14 # gidro-met
    Хах , прогноз кидал :

    " Победа одной из команд "

    В принципе , все так и вышло)

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  2. thegodfather 18.04.2025 00:03 # thegodfather
    Спокойно на классе решили вопросы не напрягаясь, как и подобает императорам

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  3. skydreams 18.04.2025 00:01 # skydreams
    ЧЕЛСИ это машина нах!!! Хейтеры лают - караван идёт

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  4. sean-dyche18plus 18.04.2025 00:01 # sean-dyche18plus
    абсолютно новый тихиньси решил беспалевно поднять рейтинги лиге кала.интересно сколько чемоданов бабла занесли в кабинет чморески

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  5. gidro-met 18.04.2025 00:00 # gidro-met
    Челси хорош ! А Марк Кукурелья просто богема его Фулбэчества!

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  6. skydreams 17.04.2025 23:58 # skydreams
    Это ЧЕЛСИ!!! Мы всегда тащим АПЛ в еврокубках!!! Полуфинал, ЧЕЛСИ идёт!
    Сосать

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