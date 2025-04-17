"Челси" проиграл дома "Легии", но все равно вышел в полуфинал Лиги Конференций

"Челси" достиг полуфинальной стадии Лиги Конференций, несмотря на домашнее поражение 1:2 от варшавской "Легии".

Матч на "Стэмфорд Бридж" начался для хозяев с пропущенного гола. Томаш Пекхарт реализовал пенальти, который сам и заработал, нарвавшись на фол Филипа Йоргенсена в штрафной — 0:1.



"Челси" выглядел неубедительно в начале матча и едва не пропустил второй гол, но постепенно освоился, стал доминировать и на 33-й минуте сравнял счет. Джейдон Санчо вошел в штрафную с правого фланга и прострелил во вратарскую, где Марку Кукурелье лишь требовалось подставить ногу — 1:1.



В начале второго тайма "Легия" вновь вышла вперед. Стив Капуади головой подправил мяч в ворота после подачи углового и удара Клода Гонсалвеша с отскоком от газона — 1:2.



Избежать поражения "синие" уже не смогли, несмотря на приложенные усилия.



В этом противостоянии все было ясно уже после первого матча, однако поражение в домашних стенах едва ли входило в планы Энцо Марески, давление на которого продолжает расти.



"Челси" (Англия) — "Легия" (Польша) — 1:2 (1:1) по сумме двух матчей — 4:2



Голы: Кукурелья 33 — Пекхарт 10 (пен), Капуади 53.



"Челси": Йоргенсен, Ачимпонг, Адарабиойо, Бадиашиле, Кукурелья (Гюсто 58), Джеймс, Дьюсбери-Холл, Нкунку, Палмер (Мадуэке 58), Санчо (Нету 83), Джексон (Джордж 45).