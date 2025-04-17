"Юнайтед" просматривает Шешко

"Манчестер Юнайтед" просматривает нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

Ранее в этом сезоне "Юнайтед попрощался со своим спортивным директором Дэном Эшуортом, поэтому теперь за определение трансферных целей на "Олд Траффорд" отвечает директор по комплектации состава Кристофер Вивель.



По информации The Sun, в прошлую пятницу Вивель лично посетил матч своего бывшего клуба "РБ Лейпциг" против "Вольфсбурга" в Бундеслиге со специальной миссией.



Вивель просматривал в деле Шешко, который входит в шорт-лист "Юнайтед" по укреплению нападения грядущим летом.



У Шешко с "РБ Лейпциг" есть джентльменская договоренность, позволяющая 21-летнему словенцу уйти на повышение по окончании сезона примерно за 60 миллионов фунтов.



Добавим, Шешко забил 11 голов и отдал пять результативных передач в 28 матчах этого сезона Бундеслиги, но отличиться против "Вольфсбурга" ему не удалось.