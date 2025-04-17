"Челси" и "Ливерпуль" лидируют в борьбе за Хейсена

"Челси" и "Ливерпуль" — наиболее заинтересованные в защитнике "Борнмута" Дине Хейсене клубы.

Ожидается, что после окончания этого сезона Хейсен уйдет на повышение. "Борнмут" бессилен этому помешать из-за пункта в контракте Дина о выкупе за 50 миллионов фунтов.



Хейсена сватают в "Реал" и "Баварию", но 20-летний игрок сборной Испании предпочитает остаться в Премьер-Лиге.



Контакт с лагерем Хейсена уже установили "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Челси" и "Ливерпуль", причем последние два, как утверждает журналист Бен Джейкобс, проявляют наиболее серьезный интерес к Дину.



"Челси" готов сделать Хейсена ключевой фигурой в своем проекте, поставив Дина в пару к Леви Колуиллу в центре обороны. В то же время "Ливерпуль" хотел бы наигрывать восходящую звезду "Борнмута" как преемника для продлившего контракт Виргила Ван Дейка.



Джейкобс добавляет, что судьба Хейсена может быть решена уже в начале лета — возможно, даже в специальное летнее трансферное окно с 1 по 10 июня.