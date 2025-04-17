Ван Дейк: "Всегда планировал остаться в "Ливерпуле"

Виргил Ван Дейк Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не помышлял о переходе в другой клуб.

Ранее днем "Ливерпуль" объявил, что Ван Дейк заключил новый контракт до 2027 года. При этом предыдущее соглашение Виргила истекало уже в конце сезона.

Стоит отметить, что на протяжении последних месяцев, пока сохранялась неопределенность насчет будущего Ван Дейка, 33-летнего голландца практически не сватали в другие клубы.

Ван Дейк с января мог свободно вести переговоры с зарубежными клубами, однако Виргил этого не делал и даже не думал об этом.

"Я всегда собирался остаться в "Ливерпуле". Так и было. Это всегда было в моей голове, это всегда было планом. Я всегда собирался остаться. У меня не было никаких сомнений насчет того, что это правильное место для меня и моей семьи. Я — свой в "Ливерпуле". Кто-то недавно назвал меня приемным "скаузером". Я очень горжусь, когда слышу такие вещи, это очень приятно", — цитирует Ван Дейка официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Ван Дейк, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2025 21:00

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  1. xattoryxattso 17.04.2025 21:33 # xattoryxattso
    а вот перешел бы в условный париж, сказал бы что с детства смотрел матчи этого клуба, все понимаю

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