Стам раскритиковал МЮ за отсутствие философии

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам раскритиковал клуб с "Олд Траффорд" за отсутствие своей собственной философии.

В данный момент "Юнайтед" находится в начале процесса перестройки при новом главном тренере Рубене Амориме, который предпочитает схему с тремя защитниками и требует купить ему подходящих игроков.



Стам находит назначение Аморима рискованным и считает, что не "Юнайтед" должен подстраиваться под своего тренера, а наоборот.



"Это определенно рискованный шаг, но это отражает то, как клуб управлялся в последнее десятилетие".



"Тренеры продолжают приходить, внедрять свои системы, менять положение вещей, менять игроков. Игроки приходят и уходят, часто — по высокой цене".



"В большом клубе вам нужна постоянная философия, нужна индивидуальность. Клуб сам по себе должен обладать ясным стилем игры, а уже затем вы ищите тренера под эту философию. Вместо этого мы видим, что они приглашают игроков под одного тренера, а затем приходит другой тренер, который хочет все изменить".



"Здесь нужно мыслить по-другому. Вместо того, чтобы каждый раз устраивать перестройку под видение нового тренера, клуб должен внедрить свою философию и приглашать тренеров, которые ей соответствуют. Так вы поддерживаете стабильность и избегаете того, чтобы каждый раз начинать заново".



"В свои игровые дни я всегда предпочитал ясность и структуру. Постоянная смена игровых систем может вызывать разочарование, потому что бывает сложно привыкать и понимать свою роль. Игрокам нужна стабильность, чтобы раскрыться, а когда вы продолжаете менять философии, это нарушает прогресс", — цитирует Стама Daily Mail.