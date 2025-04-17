Ван де Вен: "Хотим выиграть Лигу Европы ради Постекоглу"

Анге Постекоглу и Микки Ван де Вен Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен заявил, что его команда хочет выиграть Лигу Европы ради своего главного тренера Анге Постекоглу.

Постекоглу находится под колоссальным давлением в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против "Айнтрахта", и ходят упорные слухи, что Анге будет уволен в случае неудачи во Франкфурте.

Однако Ван де Вен уверяет, что Постекоглу не потерял контроль над раздевалкой. Игроки "Тоттенхэма" предельно мотивированы, чтобы завоевать трофей и пробиться в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

"Это не лучший наш сезон. Фанаты хотят, чтобы мы играли лучше. Они хотели, чтобы мы лучше провели проигранные матчи, но вся команда обладает сильной верой в то, что мы можем достичь красивых вещей. Надеюсь, мы покажем это каждому, кто сомневается в нас".

"Босс нам доверяет, а мы верим в его стиль игры. Мы хотим выиграть этот турнир ради него, но также ради нас клуба и фанатов".

"Мы хотим достичь чего-нибудь в этом сезоне, и это (победа в Лиге Европы) — лучший способ сделать это", — цитирует Ван де Вена ESPN.


Метки Ван де Вен, Лига Европы, Постекоглу, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2025 19:00

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  1. theo-zm 17.04.2025 19:44 # theo-zm
    Хотитель

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  2. gidro-met 17.04.2025 19:19 # gidro-met
    Сегодня великий День Победы Тоттенхххххххххх!!!! КаМоне! КаМоне, спурс!

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