Ван де Вен: "Хотим выиграть Лигу Европы ради Постекоглу"

Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен заявил, что его команда хочет выиграть Лигу Европы ради своего главного тренера Анге Постекоглу.

Постекоглу находится под колоссальным давлением в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против "Айнтрахта", и ходят упорные слухи, что Анге будет уволен в случае неудачи во Франкфурте.



Однако Ван де Вен уверяет, что Постекоглу не потерял контроль над раздевалкой. Игроки "Тоттенхэма" предельно мотивированы, чтобы завоевать трофей и пробиться в Лигу Чемпионов на следующий сезон.



"Это не лучший наш сезон. Фанаты хотят, чтобы мы играли лучше. Они хотели, чтобы мы лучше провели проигранные матчи, но вся команда обладает сильной верой в то, что мы можем достичь красивых вещей. Надеюсь, мы покажем это каждому, кто сомневается в нас".



"Босс нам доверяет, а мы верим в его стиль игры. Мы хотим выиграть этот турнир ради него, но также ради нас клуба и фанатов".



"Мы хотим достичь чего-нибудь в этом сезоне, и это (победа в Лиге Европы) — лучший способ сделать это", — цитирует Ван де Вена ESPN.