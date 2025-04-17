Наставник "Вест Хэма" Грэм Поттер сообщил, что нападающий Мичейл Антонио близок возвращению к тренировкам в общей группе.

В данный момент 35-летний Антонио все еще восстанавливается после автомобильной аварии в декабре, когда он на своем Ferrari съехал с трассы и врезался в дерево. Мичейл раздробил одну из костей своей ноги, что потребовало операции.



Несмотря на возраст и несмотря на истекающий в конце сезона контракт, Антонио намерен вернуться в футбол. Вскоре Антонио приступит к тренировкам с партнерами по "Вест Хэму", но Поттер не дает никаких гарантий насчет будущего ветерана.



"Он прогрессирует шаг за шагом. В данный момент он тренируется не с нами, но вскоре должен присоединиться".



"Мы довольны тем, как идут его дела. Мы поддерживаем его, и все складывается хорошо".



"Любые переговоры по контракту, как вы и можете ожидать, произойдут между клубом и игроком. Я не должен комментировать это. Когда у нас будет что-нибудь объявить, мы объявим это", — цитирует Поттера Sky Sports.