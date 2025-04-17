Фонсека: "Это будет лучший "Юнайтед" в сезоне"

Главный тренер французского "Лиона" Паулу Фонсека предупредил свою команду, что в четверг вечером "Манчестер Юнайтед" собирается показать свою лучшую игру в сезоне.

В четверг вечером "Юнайтед" проведет ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, первую встречу завершив вничью 2:2.



Фонсека ожидает, что "Юнайтед" предстанет в своем лучшем обличии, несмотря на все свои проблемы в этом сезоне. Также Паулу указывает, что на стороне "красных дьяволов" будет фактор домашнего поля.



"Это будет лучший "Манчестер Юнайтед" в сезоне, потому что это определяющий матч для них".



"Возможно, завтра на кону будет их сезон. Это правда, что в лиге они выступают по-другому, но в Лиге Европы они сделали много хороших вещей".



"Мы должны сказать себе, что мы сыграем против лучшего "Манчестер Юнайтед". "Олд Траффорд" дает преимущество Манчестеру, но сыграть там — это привилегия для нас", — цитирует Фонсеку talkSPORT.