"Юнайтед" определил четыре варианта на замену Онана

"Манчестер Юнайтед" определил четырех кандидатов на замену своему основному голкиперу Андре Онана.

Онана был нещадно критикуем после двух своих ошибок в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Лиона" на прошлой неделе, и главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим даже дал передышку Андре.



Как утверждает i Sport, остаток этого сезона станет своего рода "испытательным сроком" для Онана.



"Юнайтед" в любом случае планирует пригласить нового голкипера грядущим летом, но от игры Онана в ближайшие недели будет зависеть, станет этот голкипер дублером Андре или его заменой на посту первого номера.



Если Онана не восстановит доверие Аморима, то потеснить Андре из стартового состава могут Дзион Судзуки из "Пармы", Диогу Кошта из "Порту", Барт Вербрюгген из "Брайтона" и Майк Меньян из "Милана".



Источник добавляет, что возвращение Давида Де Хеа в "Юнайтед" маловероятно и что Алтай Байындыр, нынешний дублер Онана, покинет "Олд Траффорд" грядущим летом.