Ван Дейк остается в "Ливерпуле" до 2027 года

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк последовал примеру своего партнера по команде Мохамеда Салаха и тоже заключил новый контракт с "красными".

Только в прошлую пятницу "Ливерпуль" объявил, что Салах заключил с клубом новый двухлетний контракт. А сегодня свое будущее с "красными" — также до лета 2027 — связал Ван Дейк.



Как и у Салаха, предыдущий контракт Ван Дейка истекал уже в конце этого сезона. Таким образом, "Ливерпуль" предотвратил уход двух ключевых игроков свободными агентами.



Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов — рекордные на тот момент для защитника деньги — в январе 2018.



Голландский защитник сыграл 314 матча за "Ливерпуль", а в 2023 году принял капитанскую повязку из рук покинувшего клуб Джордана Хендерсона.



Вместе с "Ливерпулем" Ван Дейк выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.



"Я очень рад, очень горд. Разумеется, прямо сейчас, пока я говорю это, через мою голову проходит так много эмоций".



"Это чувство гордости, чувство удовольствия. Это просто невероятно. Это удивительно, что мне удалось продлить это приключение в своей карьере еще на два года. Я так рад", — сообщил Ван Дейк.