Рэшфорд мечтает перейти в "Барселону" летом

Нападающий "Астон Виллы" Маркус Рэшфорд надеется, что его преображение в бирмингемском клубе поможет ему осуществить мечту о "Барселоне".

Отправившись в аренду "Виллу" из "Манчестер Юнайтед" на вторую половину этого сезона, Рэшфорд вернулся в свою лучшую форму. Маркус забил три гола и отдал пять результативных передач.



Ожидается, что после окончания этого сезона интерес к Рэшфорду проявят различные европейские гранды, включая ПСЖ, но сам Маркус мечтает о "Барселоне", утверждает talkSPORT.



Рэшфорда сватали в "Барселону" еще в январе, но тогда растерявший форму игрок сборной Англии не выглядел привлекательно для каталонского клуба, особенно со своей зарплатой в 350,000 фунтов в неделю.



Возвращение Рэшфорда в "Юнайтед" маловероятно, учитывая разлад в отношениях Маркуса с главным тренером "красных дьяволов" Рубеном Аморимом.



Добавим, "Вилле" все еще принадлежит опция выкупа Рэшфорда за 40 млн. фунтов, но бирмингемцы пока не приняли свое решение и вообще не уверены, что могут позволить себе постоянный трансфер Маркуса.