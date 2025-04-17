Рэшфорд мечтает перейти в "Барселону" летом
Нападающий "Астон Виллы" Маркус Рэшфорд надеется, что его преображение в бирмингемском клубе поможет ему осуществить мечту о "Барселоне".
Отправившись в аренду "Виллу" из "Манчестер Юнайтед" на вторую половину этого сезона, Рэшфорд вернулся в свою лучшую форму. Маркус забил три гола и отдал пять результативных передач.
Ожидается, что после окончания этого сезона интерес к Рэшфорду проявят различные европейские гранды, включая ПСЖ, но сам Маркус мечтает о "Барселоне", утверждает talkSPORT.
Рэшфорда сватали в "Барселону" еще в январе, но тогда растерявший форму игрок сборной Англии не выглядел привлекательно для каталонского клуба, особенно со своей зарплатой в 350,000 фунтов в неделю.
Возвращение Рэшфорда в "Юнайтед" маловероятно, учитывая разлад в отношениях Маркуса с главным тренером "красных дьяволов" Рубеном Аморимом.
Добавим, "Вилле" все еще принадлежит опция выкупа Рэшфорда за 40 млн. фунтов, но бирмингемцы пока не приняли свое решение и вообще не уверены, что могут позволить себе постоянный трансфер Маркуса.
17.04.2025 14:00
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