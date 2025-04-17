Анонс ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы

В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проведут свои ответные встречи в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИОН 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Неделю назад "Манчестер Юнайтед" сыграл во Франции вничью 2:2, причем оба пропущенных "красными дьяволами" гола стали следствием ошибок голкипера Андре Онана.



"Юнайтед" уже не имеет никаких перспектив в Премьер-Лиге, поэтому успех сезона для команды Рубена Аморима целиком зависит от выступления в Лиге Европы.



- "Юнайтед" третий раз примет "Лион" на "Олд Траффорд" в еврокубках, обе предыдущие встречи выиграв (2:1 в ноябре 2004 и 1:0 в марте 2008).



- "Лион" проиграл только один из девяти последних матчей против английских команд в еврокубках (4 победы, 4 ничьи) — 0:3 против "Вест Хэма" в Лиге Европы сезона 2021/22.



- "Юнайтед" проиграл оба последних домашних матча против французских команд в еврокубках (0:2 в феврале 2019 и 1:3 в декабре 2020 против ПСЖ), хотя до этого — ни одного из 14 (10 побед, 4 ничьи).



- "Лион" не знает поражений на выезде в Лиге Европы уже 12 матчей кряду (9 побед, 3 ничьи) — с поражения 1:0 от "Аталанты" в декабре 2017.



- "Юнайтед" не потерпел ни одного поражения в этом розыгрыше Лиги Европы (6 побед, 5 ничьих).



- Завершая первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф еврокубков домашней ничьей, "Лион" вылетал в девяти предыдущих случаях из девяти.



- Со старта прошлого сезона нападающий "Юнайтед" Расмус Хейлунд совершил 12 результативных действий в еврокубках (10+2).



- Атакующий полузащитник "Лиона" Райан Шерки поучаствовал в 11 голах в этом розыгрыше Лиги Европы (3+8).



Отдохнув в минувший уикенд, Андре Онана вернется на ворота "Юнайтед". Для Джошуа Зиркзее сезон завершен. Маттейс Де Лигт, Эйден Хевен, Джонни Эванс и Тоби Колльер недоступны.



АЙНТРАХТ — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В прошлый четверг "Тоттенхэм" сыграл с "Айнтрахтом" вничью 1:1, так и не сумев воплотить свое игровое преимущество в победный гол.



В минувший уикенд "Тоттенхэм" успел потерпеть поражение 4:2 от "Вулверхэмптона" в Премьер-Лиге, и на выезд во Франкфурт главный тренер "шпор" Анге Постекоглу отправился, находясь под огромным давлением.



- "Айнтрахт" выиграл только один из пяти матчей против "Тоттенхэма" в еврокубках (2 ничьи, 2 поражения).



- "Тоттенхэм" проиграл шесть из семи последних выездных матчей против немецких команд в плей-офф еврокубков (1 победа).



- "Тоттенхэм" выходил победителем лишь однажды в 10 последних двухматчевых противостояниях в плей-офф еврокубков, когда не мог выиграть первую встречу.



- "Айнтрахт" может выйти в полуфинал Лиги Европы третий раз, прежде сделав это в сезонах 2018/19 и 2021/22.



- Предыдущий раз "Тоттенхэм" достигал полуфинала европейских турниров в сезоне 2018/19, сделав это в Лиге Чемпионов.



- "Тоттенхэм" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 19 последних выездных матчах в Лиге Европы (0:1 против "Карабаха" в ноябре 2015).



- Нападающий "Айнтрахта" Уго Экитике поучаствовал в семи голах в этом розыгрыше Лиги Европы (4+3).



"Тоттенхэм" отправился в Германию без своего капитана Сона Хен Мина, которого беспокоит стопа. Кевин Дансо и Деян Кулусевски снова в строю.