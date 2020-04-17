Сака объяснил свою осечку с пенальти против "Реала"
Вингер "Арсенала" Букайо Сака объяснил свою осечку при исполнении пенальти в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала".
Сака стал одним из героев победного для "Арсенала" матча в Мадриде накануне вечером (1:2), открыв счет на 65-й минуте.
При этом Сака мог отличиться еще в первом тайме, но пенальти Букайо в стиле "паненка" был отражен Тибо Куртуа.
По словам Сака, он не расстроился после своей осечки, продолжив верить в то, что не уйдет с поля без гола.
"Я решил кое-что попробовать при исполнении пенальти. Если получится, ты — гений. Если нет, каждый зол".
"Такое случается в футболе, что ты можешь не забить пенальти. Я был очень уверен, что забью сегодня вечером".
"Я действительно верил, я был спокоен, и я думаю, вы могли это видеть по моей игре. К счастью, во втором тайме я забил. Я подсек мяч, и на сей раз это сработало".
"Такое случается. Я кое-что попробовал, это не сработало. Но я был уверен, что забью сегодня вечером, я не стал унывать, и во втором тайме мне удалось забить".
"Я учусь в каждом моменте. Это будет уроком на будущее, но сегодня вечером я больше сосредоточен на том, чтобы насладиться победой. Возможно, завтра или на следующей неделе я тщательно это проанализирую", — цитирует Сака Evening Standard.
17.04.2025 12:00
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михайло ты хоть читай что пишешь
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Понятно что паненку хотел пробить, но ударить в сторону двухметровой шпалы - это фейл
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Этого коня нельзя ставить бить важные пенали
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